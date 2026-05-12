El presidente nacional de CSIF participa en Castelló en unas jornadas de Estrategia y Acción Sindical

El presidente nacional de CSIF, Miguel Borra, ha participado este martes en Castelló en unas jornadas de Estrategia, Negociación y Acción Sindical organizadas por la central sindical y celebradas en la sede del Consell en la capital de La Plana. En el encuentro han intervenido también el presidente de CSIF en la Comunidad Valenciana, Rafael Cantó, y el presidente provincial de CSIF Castellón, Javier Estrada.

Durante la jornada se ha analizado la situación actual de las Administraciones Públicas, así como las estrategias de negociación sindical para afrontar los principales retos que afectan a los empleados y empleadas públicas. Entre los asuntos abordados destacan el desarrollo del Acuerdo Marco firmado por CSIF para mejorar las condiciones laborales y salariales del personal público, la implantación de la jornada de 35 horas en las administraciones públicas y la necesidad de reforzar las plantillas ante la creciente presión sobre los servicios públicos.

CSIF ha reiterado además su rechazo a la actual Oferta de Empleo Público al considerarla "insuficiente para responder a las necesidades reales de las administraciones, ya que no contempla un incremento adecuado de efectivos y limita la capacidad de reforzar servicios esenciales".

La organización sindical ha alertado también de la situación que atraviesan numerosas oficinas administrativas debido al proceso de regularización de migrantes, "con plantillas desbordadas, saturación de citas y trámites, problemas técnicos y una evidente falta de recursos humanos y materiales". En este sentido, CSIF ha reclamado al Gobierno "refuerzos urgentes de personal y medios para garantizar tanto la atención a la ciudadanía como unas condiciones laborales adecuadas para los/as trabajadores públicos".

Asimismo, el sindicato ha defendido empleo estable y de calidad, mejoras en la jubilación parcial y medidas dirigidas a reducir la precariedad laboral en el conjunto de las administraciones públicas.

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CSIF ha subrayado finalmente la necesidad de reforzar y blindar los servicios públicos ante el actual contexto económico y social, con el objetivo de garantizar una atención eficaz a la ciudadanía y unas condiciones laborales dignas para los empleados y empleadas públicas.