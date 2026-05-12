El PSPV denuncia que Begoña Carrasco “abandona” el Grau y la Marjaleria con solo tres policías locales en turnos de noche y fines de semana

El Grupo Municipal Socialista de Castelló ha reclamado a la alcaldesa, Begoña Carrasco, y al concejal de Seguridad, Antonio Ortolá, que “cumplan sus promesas y refuercen la vigilancia en la zona de la Marjaleria y el Grau, porque la realidad es que tenemos un gobierno municipal de mucha propaganda y cero acciones en temas de la relevancia de la seguridad ciudadana”.

La concejala socialista Anunciación Láinez recuerda que el PSPV ya alertó el pasado mes de enero de la preocupación vecinal por la falta de vigilancia y que, lejos de mejorar la situación, “los propios informes remitidos ahora por el gobierno municipal, donde se constata que durante numerosos turnos de marzo solo hubo tres agentes de Policía Local destinados a esta zona, demuestran que Carrasco y Ortolá han vuelto a engañar a los vecinos y vecinas del Grau y la Marjaleria”.

La información solicitada por el PSPV en la comisión de Ciudadanía celebrada el pasado 23 de marzo, que según los socialistas, ha sido respondida casi dos meses después, refleja que en todos los turnos de noche del periodo comprendido entre el 2 y el 16 de marzo hubo únicamente tres efectivos destinados al Grau y la Marjaleria, incluidos viernes, sábados y domingos. Además, durante varios fines de semana completos también hubo solo tres agentes en los turnos de mañana y tarde.

“Es inadmisible que una zona tan extensa y con tantas necesidades de vigilancia tenga únicamente tres policías en muchos turnos, especialmente por la noche y durante los fines de semana”, señala la edil socialista. “Mientras Carrasco vende titulares y anuncios vacíos, la realidad es que el Grau y la Marjaleria siguen abandonados y con unos recursos claramente insuficientes”.

Desde el PSPV recuerdan que fueron los propios colectivos vecinales quienes trasladaron hace meses su inquietud por la inseguridad y reclamaron una mayor presencia policial. “La respuesta del gobierno municipal ha sido la de siempre: propaganda, fotos y promesas que luego no cumplen”, añade Láinez.

El Grupo Municipal Socialista anuncia además que volverá a reclamar en las próximas comisiones municipales un incremento urgente de patrullas en el Grau y la Marjaleria, especialmente en horario nocturno y durante los fines de semana.