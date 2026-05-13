Castelló dice adiós a Paco Roca, maestro de la sastrería de Castelló que ha fallecido en la madrugada de este miércoles, tras toda una vida dedicada a confeccionar trajes a medida y heredero de una saga que comenzó con esta profesión en 1890. Paco Roca comenzó con este oficio de la sastrería con su padre y en los años 60 se estableció con su cuenta en Castelló desde dónde logró, con trabajo y esfuerzo, que sus trajes a medida se vendieran en 14 tiendas de toda España además de tejer una red de representantes por Europa y Latinoamérica.

Conoció a los diseñadores Adolfo Domínguez y a Francis Montesinos y siempre, con su experiencia, llevó a cabo su profesión con una exigencia constante por la calidad.

También estableció uno de sus comercios en la calle Trinidad y abrió una empresa donde un alto porcentaje de los 120 trabajodores eran personas con discapacidad a los que adaptó las máquinas para que pudieran ejercer su labor sin problemas y logrando su inclusión laboral.

En los últimos tiempos, han sido sus hijos Cristina y Javier (la tercera, Nane, es arquitecta), los que han sacado el negocio adelante en su establecimiento de la calle Colón. Tanto sus hijos como sus cinco nietos, el resto de su familia y amigos, despedirán a Paco Roca mañana a las 12.00 horas con una misa en el Tanatorio de la Magdalena donde hoy permanecerá la familia de 17.00 a 22.00 horas.

Descanse en paz