El Ayuntamiento de Castelló ofrece 228 plazas en las 'escoletes' de verano de cuatro colegios y a 8 euros el día

El Ayuntamiento de Castelló oferta un total de 228 plazas de las escoletes de verano en cuatro colegios (Castàlia, Herrero, Antonio Armelles y Sebastián Elcano) entre el 22 de junio y el 31 de julio y a 8 euros el día, según ha detallado este miércoles el concejal de Educación en funciones, Vicent Sales, quien ha concretado que este periodo de tiempo está dividido en cuatro turnos: el primero 22, 23, 25 y 26 de junio; el segundo, del 30 de junio al 3 de julio; el tercero, del 6 al 17 de julio y el cuarto, del 20 al 31 de julio. Las plazas estarán distribuidas en 57 para cada centro y de estas, seis son para niños de dos años y cuatro para aulas UECO, es decir, para el alumnado con necesidades educativas especiales.

Bajo el lema Una de piratas. El viaje a la isla de los siete secretos, los alumnos podrán disfrutar de una aventura donde los participantes deberán superar diferentes retos y actividades guiados por Daniela la pirata, trabajando valores como la igualdad, la autoestima, el trabajo en equipo, el respeto al medio ambiente y la convivencia.

Vicent Sales, concejal de Educación en funciones. / Mediterráneo

El horario será de 7.30 a 14.30 horas y el periodo de inscripción ha comenzado este martes y se prolongará hasta el 5 de junio a través de la web www.escoletesdevacances.com. Además, las familias podrán informarse en info@escoletesdevacances.com y en los teléfonos 964 83 04 40 y 623 730 060. El concejal de Educación en funciones, Vicent Sales ha destacado que “en menos de 24 horas ya ha habido más de 30 inscripciones, lo que evidencia la buena acogida por parte de las familias”.

“Estamos ante un servicio de primera necesidad para cientos de padres y madres en nuestra ciudad. Por eso cada año lo reforzamos y mejoramos su contenido, la enorme respuesta ciudadana bien merece este esfuerzo. Nuestras Escoletes permiten cuadrar los horarios de trabajo en periodos vacacionales y, lo que es más importante, en un entorno seguro”, ha concluido Sales.