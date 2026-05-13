Castelló activa una encuesta digital entre la ciudadanía para identificar problemas y necesidades en movilidad

El Ayuntamiento de Castelló ha activado este miércoles tras la celebración del Foro de Movilidad una encuesta ciudadana digital en la dirección www.partimap.eu/es/p/Diagnostico-ciudadano-PMUS-Castellón/0 que estará abierta hasta el 28 de mayo y que permitirá, a través de la participación ciudadana, identificar problemas, necesidades y oportunidades en materia de movilidad urbana, según ha informado el concejal de Movilidad, Gonzalo Romero. Con esta nueva fase, el consistorio avanza en la elaboración del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) para definir un modelo inscluisvo y adaptado a las necesidades reales de la ciudad hasta 2035.

Romero ha señalado que “el Foro de Movilidad supone la apertura a la participación ciudadana de un proceso con el que queremos escuchar a la ciudadanía, a las entidades y a los agentes sociales para definir entre todos la movilidad de Castellón durante la próxima década”. Además, el edil ha recordado que se ha hecho partícipes a los grupos de la oposición de este Foro de Movilidad, con el objetivo de recoger también sus aportaciones en un proceso que, ha destacado, “se desarrolla desde el diálogo, la participación y la voluntad de consenso”.

Este proceso participativo tiene como finalidad “socializar el diagnóstico de movilidad de la ciudad, incorporar el conocimiento y la experiencia de la ciudadanía al diseño del plan, identificar y priorizar las principales necesidades detectadas y construir un modelo de movilidad consensuado, sostenible e inclusivo”.

Calendario del proceso participativo

Tras el cierre del plazo de participación en la encuesta, del 28 de mayo al 5 de junio se realizará el análisis técnico de los resultados, con el tratamiento y sistematización de las aportaciones recibidas, con el objetivo de definir prioridades y líneas de trabajo.

Los días 9, 10 y 11 de junio se celebrarán talleres participativos específicos con la ciudadanía, sector económico, empresas de transporte tejido asociativo como Cocemfe y la Once y técnicos, para profundizar en propuestas y contrastar medidas.

Finalmente, está prevista para el 19 de junio la elaboración de un informe de resultados, que recogerá las aportaciones recibidas, su análisis y su integración en el proceso de redacción del PMUS.

Un proceso amplio y representativo

El proceso participativo integra a asociaciones vecinales, AMPAs, entidades sociales, sector económico, universidades, grupos políticos y personal técnico municipal, con el objetivo de garantizar una visión global, plural y representativa de la movilidad en la ciudad.