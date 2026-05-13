Compromís pide convertir el cuadro civil del cementerio en un espacio de memoria tras la recuperación de los represaliados del franquismo

Compromís y el Grup per la Recerca de la Memòria Històrica han valorado el estado actual del proceso de recuperación de los cuerpos exhumados de la fosa común del cementerio civil de Castelló, un proceso iniciado durante la anterior legislatura con los trabajos y licitaciones impulsados por el Govern del Acord de Fadrell.

El portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Castelló, Ignasi Garcia, ha recordado que actualmente “solo quedan por retornar unos setenta cuerpos de los que fueron exhumados de la fosa común de represaliados del franquismo”. Garcia ha destacado la importancia de que se completen los últimos nichos previstos para que “todas las familias que lo deseen puedan tener un espacio digno en el cementerio de Castelló para las personas que fueron fusiladas y arrojadas a una fosa común”.

La coalición valencianista ha remarcado que la moción presentada por Compromís para que los nichos estuvieran preparados antes de la llegada de los cuerpos “se está cumpliendo” y ha insistido en la necesidad de garantizar que todas las familias puedan decidir libremente el destino final de los restos recuperados.

En este sentido, la diputada de Compromís en Les Corts Valencianes y exconcejala de Memoria Democrática, Verónica Ruiz, ha destacado que “donde antes había una fosa común, hoy hay dignidad”. Ruiz ha señalado que “lo que durante décadas fue olvido, abandono y silencio, hoy es memoria, verdad y justicia”, y ha subrayado que este avance “ha sido posible gracias al compromiso con la democracia y con las familias que han luchado por recuperar a los suyos”.

Además, ha advertido que “mientras Compromís trabaja para reparar y dignificar, PP y Vox se dedican a derogar leyes de memoria y a incumplir la legislación estatal vigente”. “Ni olvido, ni silencio, ni impunidad”, ha concluido.

Por su parte, Garcia ha señalado que este proceso “ha sido posible gracias al trabajo conjunto de las asociaciones memorialistas, las familias y las instituciones que apostaron por dignificar este espacio después de décadas de silencio”, y ha planteado la necesidad de abrir una nueva etapa una vez finalice el proceso de retorno e identificación de los cuerpos.

“Es importante que empecemos a pensar no solo en explicar lo que allí ocurrió, sino también cómo se ha llevado a cabo la dignificación del espacio y la recuperación de las víctimas”, ha afirmado. En este sentido, Compromís propone convertir el cuadro civil del cementerio de Castelló en un espacio permanente de memoria, reflexión y divulgación democrática para que “sirva para recordar el pasado, pero también para construir un futuro en el que nunca más se repitan episodios de represión y violencia como el franquismo”.