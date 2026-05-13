III Festival Internacional del Viento con cometas con luces de 22 países: ¿cómo llegar? ¿dónde aparcar? y todas las novedades

Castelló acogerá los días 6 y 7 de de junio el III Festival Internacional del Viento que este año acogerá 800 cometas artesanas con espectáculos diurnos y nocturnos (con luces) de 22 países (Costa Rica, India, Colomnia, Indonesia, Polonia, Inglaterra, China, Croacia o Italia, entre otros) y cuyo progama se complementa con más de 150 actividades lúdicas, culturales, musicales y deportivas para los asistentes y, en especial, para las familias.

Las playas del Gurugú y el Pinar y el aeroclub serán los escenarios principales de este festival que reunirá a miles de asistentes (la organización confía en superar los 50.000 de 2025) en lo será un "evento puntero e internacional", ha afirmado la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, quien ha presentado esta iniciativa junto al presidente de Adepla, Enrico Grossi; el presidente del Aeroclub, Yuri Rabassa; la concejala de Turismo, Arantxa Miralles; la teniente de alcalde del Grau, Ester Giner; y la jefa de gabinete de la Autoridad Portuaria, Patricia Martí.

Giner, Martí, Grossi, Carrasco, Miralles y Rabassa, este miércoles. / Mediterráneo

Carrasco ha destacado que, entre las novedades de este año "para ese evento turístico familiar y de calidad" destacan la fiesta de acogida a los pilotos internacionales el día 5 de junio en el Moll de Costa y en colaboración con la Autoridad Portuaria, el mercado artesanal en el aeroclub en el que participarán los comercios del Grau; y la posibilidad de contemplar cometas en horario nocturno a partir de las 22.00 horas en la playa del Gurugú.

Por su parte Grossi ha destacado que habrá dos regatas deportivas de veleros en la playa del Gurugú, torneos de beach voley cuya final será por la noche así como el tenis playa, pionero a nivel nacional, cometas estáticas gigantes de hasta 50 metros o acrobáticas entre las que se encuentra la Medalla de Bronce, que es italiana, que protagonizarán cuentacuentos, cometas hinchables gigantes en la playa del Pinar, talleres para los niños, música y bailes en los chiringuitos y también se repartirán mil pequeñas cometas.

Rabassa ha explicado que en el aeroclub tendrán lugar 200 vuelos en avionetas, habrá un área aeronaútica y una exposición estática de aeronaves del ejército y emergencias y el sábado por la mañana, vuelos de divulgación. Los asistentes también podrán subir en alguno de los siete globos cautivos de 19.00 a 22.00 horas (se creará un grupo de whatsapps, presenciar vuelos acrobáticos y drones y tecnología, además de disfrutar de conciertos y de tres foodtrucks en el aeroclub.

Otro momento de la rueda de prensa que ha presidido la alcaldesa Carrasco. / Mediterráneo

Finalmente, la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, ha explicado que el Ayuntamiento confía en una ocupación hotelera plena y que habrá autobuses lanzadera los días 6 y 7 de junio. El sábado el servicio será de 10.00 a 1.00 horas y saldrá cada media hora desde la plaza Borrull con parada enfrente del colegio de Ingenieros Industriales en la avenida del Mar (a la altura de Refeyme) y luego llegará hasta el Gurugú (zona de Pingüins). El domingo el horario será de 10.00 a 20.00 horas.

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En cuanto a las zonas de aparcamiento, Miralles ha detallado que el Centro de Turismo (CdT) ha cedido su párking, al igual que el centro deportivo Impala, para que los castellonenses puedan estacionar en ellos.