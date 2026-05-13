6 y 7 de junio
III Festival Internacional del Viento con cometas con luces de 22 países: ¿cómo llegar? ¿dónde aparcar? y todas las novedades
Habrá actividades en las playas del Pinar y el Gurugú y en el aeroclub que acoge este año un mercadillo artesano de los comercios del Grau
Castelló acogerá los días 6 y 7 de de junio el III Festival Internacional del Viento que este año acogerá 800 cometas artesanas con espectáculos diurnos y nocturnos (con luces) de 22 países (Costa Rica, India, Colomnia, Indonesia, Polonia, Inglaterra, China, Croacia o Italia, entre otros) y cuyo progama se complementa con más de 150 actividades lúdicas, culturales, musicales y deportivas para los asistentes y, en especial, para las familias.
Las playas del Gurugú y el Pinar y el aeroclub serán los escenarios principales de este festival que reunirá a miles de asistentes (la organización confía en superar los 50.000 de 2025) en lo será un "evento puntero e internacional", ha afirmado la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, quien ha presentado esta iniciativa junto al presidente de Adepla, Enrico Grossi; el presidente del Aeroclub, Yuri Rabassa; la concejala de Turismo, Arantxa Miralles; la teniente de alcalde del Grau, Ester Giner; y la jefa de gabinete de la Autoridad Portuaria, Patricia Martí.
Carrasco ha destacado que, entre las novedades de este año "para ese evento turístico familiar y de calidad" destacan la fiesta de acogida a los pilotos internacionales el día 5 de junio en el Moll de Costa y en colaboración con la Autoridad Portuaria, el mercado artesanal en el aeroclub en el que participarán los comercios del Grau; y la posibilidad de contemplar cometas en horario nocturno a partir de las 22.00 horas en la playa del Gurugú.
Por su parte Grossi ha destacado que habrá dos regatas deportivas de veleros en la playa del Gurugú, torneos de beach voley cuya final será por la noche así como el tenis playa, pionero a nivel nacional, cometas estáticas gigantes de hasta 50 metros o acrobáticas entre las que se encuentra la Medalla de Bronce, que es italiana, que protagonizarán cuentacuentos, cometas hinchables gigantes en la playa del Pinar, talleres para los niños, música y bailes en los chiringuitos y también se repartirán mil pequeñas cometas.
Rabassa ha explicado que en el aeroclub tendrán lugar 200 vuelos en avionetas, habrá un área aeronaútica y una exposición estática de aeronaves del ejército y emergencias y el sábado por la mañana, vuelos de divulgación. Los asistentes también podrán subir en alguno de los siete globos cautivos de 19.00 a 22.00 horas (se creará un grupo de whatsapps, presenciar vuelos acrobáticos y drones y tecnología, además de disfrutar de conciertos y de tres foodtrucks en el aeroclub.
Finalmente, la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, ha explicado que el Ayuntamiento confía en una ocupación hotelera plena y que habrá autobuses lanzadera los días 6 y 7 de junio. El sábado el servicio será de 10.00 a 1.00 horas y saldrá cada media hora desde la plaza Borrull con parada enfrente del colegio de Ingenieros Industriales en la avenida del Mar (a la altura de Refeyme) y luego llegará hasta el Gurugú (zona de Pingüins). El domingo el horario será de 10.00 a 20.00 horas.
En cuanto a las zonas de aparcamiento, Miralles ha detallado que el Centro de Turismo (CdT) ha cedido su párking, al igual que el centro deportivo Impala, para que los castellonenses puedan estacionar en ellos.
El programa completo
Viernes 5 de junio
Ceremonia de inauguración
Moll de Costa
17:30 h
Llegada de pilotos internacionales a la Plaza del Moll de Costa.
Recepción oficial acompañada por batucada.
18:00 h
Discurso de bienvenida institucional.
18:45 h
Entrega de banderas de delegaciones internacionales.
19:10 h
Foto oficial de grupo.
19:20 h
Batucada de clausura.
19:35 h
Inicio DJ Set.
20:00 h
Llegada Vespa Club Costa Azahar.
Conciertos: Kasparov, Resilientes y Los Indios.
23:00 h
DJ Set.
01:00 h
Cierre.
Sábado 6 de junio
Desde las 09:00 h
Inicio Torneo Tennis Playa Circuito RFET.
Lugar: Playa del Gurugú.
De 10:00 a 14:00 h
Vuelo de cometas gigantes estáticas.
Lugar: Playa del Gurugú.
Cometas hinchables gigantes.
Lugar: Playa del Pinar.
Taller de drones.
Lugar: Aeroclub.
Almuerzo Vespa Club Azahar.
Lugar: Solé Rototom Reggae Beach.
De 10:00 a 14:00 h y de 16:00 a 18:00 h
Zona Drones.
Exposición de hasta 25 drones, simulador de vuelo de drones profesionales y atención informativa por instructores durante toda la jornada.
Lugar: Aeroclub.
Demostraciones de drones
Plataforma Oeste W
11:00 a 12:00 h
Drones profesionales.
12:00 a 13:00 h
Drones profesionales.
16:30 a 17:30 h
Drones profesionales.
De 10:00 a 19:00 h
Exposición de aeronaves.
Lugar: Aeroclub.
De 10:00 a 22:00 h
Mercadillo de artesanos del Grao.
Lugar: Aeroclub.
De 11:00 a 17:00 h
Show de cometas acrobáticas.
Lugar: Zona Club Eolo.
11:00 h
Inicio Torneo Volley Playa.
Talleres de drones.
Lugar: Aeroclub.
11:30 h
Talleres de construcción de cometas.
Lugar: Playa del Pinar, delante de Pingüins.
12:00 h
Apertura zona Food Trucks.
Lugar: Aeroclub.
13:00 h
Exhibición de trenes de cometas.
Lugar: Club Eolo.
Concierto Paradita Flamenca.
Lugar: Zona Food Trucks.
16:00 a 18:00 h
Cuentacuentos y pintacaras.
Lugar: Pingüins.
Vuelo de cometas gigantes.
Lugar: Playa del Gurugú.
18:00 h
Donación de cometas para niños.
Lugar: Zona Pingüins.
Concierto Juan Nadie.
Lugar: Zona Food Trucks.
19:00 a 22:00 h
Vuelos en globos aerostáticos cautivos.
Lugar: Aeroclub.
Conciertos y actividades lúdicas en los chiringuitos.
22:00 h
Finales nocturnas Torneo Volley Playa.
Lugar: Playa del Gurugú.
Encendido de cometas e hinchables gigantes iluminados.
Lugar: Playa del Gurugú.
Glow Beach Tennis, con pista UV y pelotas fluorescentes.
Lugar: Playa del Gurugú.
01:00 h
Fin de actividades.
Domingo 7 de junio
Desde las 09:00 h
Inicio Torneo Tennis Playa Circuito RFET.
Lugar: Playa del Gurugú.
De 10:00 a 14:00 h
Vuelo de cometas.
Lugar: Playa del Gurugú.
De 10:00 a 14:00 h y de 16:00 a 18:00 h
Zona Drones.
Exposición de hasta 25 drones, simulador de vuelo de drones profesionales y atención informativa por instructores.
Lugar: Aeroclub.
Demostraciones de drones
Plataforma Oeste W
11:00 a 12:00 h
Drones profesionales.
12:00 a 13:00 h
Drones profesionales.
17:00 a 18:00 h
Drones FPV carreras.
De 10:00 a 19:00 h
Exposición de aeronaves.
Lugar: Aeroclub.
Cometas hinchables gigantes.
Lugar: Playa del Pinar.
De 10:00 a 22:00 h
Mercadillo de artesanos del Grao.
Lugar: Aeroclub.
De 11:00 a 17:00 h
Exhibición de cometas acrobáticas.
Lugar: Club Eolo.
11:00 h
Talleres de drones.
Lugar: Aeroclub.
11:30 h
Talleres de construcción de cometas.
Lugar: Playa del Pinar, delante de Pingüins.
12:00 h
Apertura zona Food Trucks.
Lugar: Aeroclub.
13:00 h
Exhibición de trenes de cometas.
Lugar: Playa del Gurugú.
Entrenamiento de acrobacias en avioneta.
Pendiente de confirmación.
13:30 h
Taller de construcción de cometas.
Lugar: Playa del Pinar, delante de Pingüins.
Concierto Sonia y sus secuaces.
Lugar: Zona Food Trucks, Aeroclub.
16:00 a 18:00 h
Vuelo de cometas gigantes.
Lugar: Playa del Gurugú.
Exhibición de cometas acrobáticas.
Lugar: Playa del Gurugú.
17:30 h
Entrenamiento de acrobacias en avioneta.
Pendiente de confirmación.
Cuentacuentos y pintacaras.
Lugar: Pingüins.
18:00 h
Donación de cometas para niños.
Lugar: Pingüins.
Concierto Rockolas.
Lugar: Zona Food Trucks.
19:00 a 22:00 h
Vuelos en globos aerostáticos cautivos.
Lugar: Aeroclub.
Conciertos y actividades en chiringuitos.
22:00 h
Finales nocturnas Torneo Volley Playa.
Lugar: Playa del Gurugú.
Encendido de cometas gigantes iluminadas.
Lugar: Playa del Gurugú.
01:00 h
Fin de actividades.
Programación de chiringuitos
Pingüins
Sábado 6 de junio
20:00 h
Concierto-tardeo para toda la familia con Grupekes:
“Un tardeo diferente”.
Domingo 7 de junio
11:00 h
Festival de burbujas con música de ambiente.
Dharma
Viernes 5 de junio
19:00 h
Artistas invitados: bailarines, percusión en vivo, salsa y bachata.
21:00 h
DJ Edu El Che.
Sábado 6 de junio
16:00 h
Globoflexia y música tropical.
19:00 h
Anthony Viana y su combo.
22:00 h
DJ Frenzymix. Sesión “El Rumbón”.
Domingo 7 de junio
16:00 h
Globoflexia y música tropical.
18:30 h
Grupo Yotocoson.
20:30 h
DJ Edu y Oscar Gavilánez. Sesión SBK.
21:15 h
Dos shows Bootcamp y animaciones con Javi López.
Bocana
Sábado 6 de junio
18:00 h
Dune Ritual.
Domingo 7 de junio
17:00 h
Concierto Benicai.
La Playa
Viernes 5 de junio
19:00 h
LAMAAR, pop acústico.
Sábado 6 de junio
16:30 a 20:30 h
DJ Set Cristina Guijarro, afro-house.
Domingo 7 de junio
18:00 h
GENZ., pop español.
Solé
Sábado 6 de junio
18:00 a 22:00 h
DJ Leon, ARG, y Xino DJ, Valencia.
Domingo 7 de junio
17:00 a 21:00 h
DJ Leon, ARG, y Llar Sounds, Castellón.
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