Si estás interesado en adoptar a un animal no te puedes perder esta jornada que se celebrará el sábado en Castelló

Castelló celebrará el próximo sábado 16 de mayo la IV edición de la Jornada de Adopción Responsable, una iniciativa destinada a promover el bienestar animal, fomentar la adopción consciente y sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia del respeto y el cuidado de los animales. La jornada tendrá lugar de 11:00 a 14:00 horas en el parque Ribalta, junto al monumento al crítico taurino, y contará con actividades abiertas a todos los públicos.

En esta edición colaboran las asociaciones AACC Ayuda Callejeros, el Colegio Oficial de Veterinarios de Castellón, Aspac Somos Tu Fuerza, Huellas Callejeras y Salvando Vidas Unidas, entidades comprometidas con la protección animal y la concienciación social.

Presentación de la nueva edición de esta iniciativa. / Mediterráneo

La programación arrancará a las 11:00 horas con la presentación oficial del evento. A las 11:30 horas tendrá lugar un desfile de adopción organizado junto a Huellas Callejeras y Salvando Vidas Unidas, donde los asistentes podrán conocer de cerca a algunos de los animales que actualmente buscan un hogar.

Posteriormente, a las 12:30 horas, el Club Canino Sopekan de Castellón ofrecerá una charla y actividad sobre educación canina, orientada a divulgar pautas básicas de convivencia, educación y tenencia responsable de mascotas. La jornada finalizará a las 13:00 horas con un cuentacuentos infantil dirigido a los más pequeños para transmitir valores como la empatía, el respeto y el cuidado hacia los animales.

El concejal de Salud Pública, Luciano Ferrer, ha destacado que “esta jornada se ha consolidado como un espacio de encuentro entre asociaciones, ciudadanía y familias que comparten una misma sensibilidad hacia el bienestar animal. Desde el Ayuntamiento queremos seguir impulsando iniciativas que ayuden a concienciar sobre la importancia de la adopción responsable y del compromiso que supone incorporar un animal a una familia”.

Ferrer también ha subrayado que “este tipo de actividades permiten dar visibilidad al extraordinario trabajo que realizan las asociaciones protectoras y las entidades colaboradoras de la ciudad, muchas veces de manera totalmente altruista. Además de ofrecer una segunda oportunidad a animales abandonados, estas jornadas contribuyen a combatir el abandono, fomentar la convivencia responsable y educar especialmente a las nuevas generaciones en valores fundamentales como la empatía y el respeto hacia todos los seres vivos”.

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El Ayuntamiento de Castelló se invita a toda la ciudadanía, especialmente a familias, jóvenes y amantes de los animales, a participar en esta jornada para conocer a los animales en adopción, informarse sobre la labor de las asociaciones y disfrutar de una mañana de actividades en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.