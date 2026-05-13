Última hora sobre las ratas en el colegio Manel Garcia Grau de Castelló

El Ayuntamiento de Castelló permanece alerta en el colegio Manel Garcia Grau con un dispositivo de vigilancia tras haber finalizado las labores de desinfección del centro motivadas al haberse detectado la presencia de ratas en el aulario de infantil, tal y como ha venido publicando el periódico Mediterráneo en las últimas semanas. Según han explicado fuentes municipales, los trabajos de desratización se llevaron a cabo de jueves a domingo, lo que motivó la suspensión de las clases los días 7 y 8 de mayo porque el proceso de limpieza conllevó la colocación de veneno para que feura más efectivo. En la actualidad, el alumnado ya ha vuelto a las aulas.

Imagen de archivo del colegio Manel Garcia Grau de Castelló. / Mediterráneo

Ahora, y durante estos días, la empresa encargada de la limpieza y desinfección "está yendo para revisar que ya no hay ratas y así lo va a estar haciendo durante varias semanas para asegurarse que está todo bien". "De momento se sigue trabajando en la vigilancia y el control, pero no se ha detectado una plaga masiva de ratas en las instalaciones", han destacado desde el consistorio. tras la alerta de la presencia de roedores, ya el pasado mes de febrero. Una situación que obligó al Ayuntamiento a actuar y a intensificar la limpieza en los últimos días ante el hantavirus, que incrementó la preocupación entre la comunidad educativa.