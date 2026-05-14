Castellón tendrá un 'CorreFamily'. ¿En qué consiste esta iniciativa?

Castelló ofrecerá, el 30 de mayo un CorreFamily, una iniciativa que reunirá a familias de toda la ciudad en una jornada pensada para fomentar la convivencia, los hábitos saludables y el deporte compartido entre generaciones bajo el lema Pequeños pasos, grandes momentos, según ha explicado el concejal de Familia e Infancia, Alberto Vidal.

La jornada comenzará a las 9:00 horas con diferentes actividades de animación y entretenimiento dirigidas a las familias participantes, mientras que las carreras arrancarán a partir de las 11:00 horas. El recorrido discurrirá entre la Puerta del Sol y Las 4 Esquinas y contará con distancias adaptadas, de un máximo de 300 metros, para favorecer la participación conjunta de padres, madres, abuelos e hijos. La iniciativa incluye categorías con carrito de bebé, niños de 1 a 3 años, de 4 a 6 años y de 7 a 10 años, permitiendo además que aquellas familias con varios hijos puedan participar en distintas modalidades para compartir la experiencia.

Todos los participantes recibirán además una bolsa del corredor compuesta por camiseta, mochila o saco, dorsal, botella de agua y medalla conmemorativa, reforzando así el carácter participativo de la iniciativa y ofreciendo un recuerdo de esta primera edición.

Además, la plaza Cardona Vives acogerá un espacio de animación especialmente diseñado para las familias, con propuestas lúdicas como pintacaras, actividades en familia, carreras de relevos y juegos con globos, entre otras dinámicas, con el objetivo de complementar la jornada y ofrecer un punto de encuentro adicional donde los más pequeños puedan disfrutar de actividades participativas en un entorno festivo y seguro.

Una iniciativa para fortalecer los vínculos familiares

Vidal ha subrayado que “CorreFamily representa una apuesta por impulsar actividades que fortalezcan los vínculos familiares y fomenten hábitos saludables desde edades tempranas, siempre desde una perspectiva participativa y accesible para todos”. Asimismo, ha destacado que “el objetivo principal de esta iniciativa no es la competición, sino generar momentos compartidos entre padres e hijos en torno a valores tan importantes como el respeto, el compañerismo, la cooperación y el esfuerzo”.

El edil ha explicado que “esta propuesta nace con la voluntad de ofrecer a las familias de Castellón una alternativa de ocio saludable en la que el deporte se convierta en una herramienta de unión y convivencia”. En este sentido, ha insistido en “la importancia de crear espacios que favorezcan la participación conjunta de adultos y menores, promoviendo experiencias compartidas que refuercen las relaciones familiares y permitan transmitir valores positivos a través del ejemplo y la práctica deportiva”.

Por su parte, el director de Maket It Lab ha explicado que “aunque la carrera es el hilo conductor, lo importante de este evento es pasar tiempo en familia”, destacando además que este tipo de iniciativas contribuyen a “unir, cohesionar y generar lazos entre las familias, al tiempo que permiten disfrutar de tiempo de calidad compartido en un entorno lúdico, participativo y pensado para todas las edades”.

Deporte, convivencia y dinamización del centro urbano

El edil ha señalado también que iniciativas como “Corre Family contribuyen a dinamizar el centro de la ciudad mediante actividades novedosas y abiertas a toda la ciudadanía, generando además espacios de encuentro intergeneracional y reforzando el tejido comercial local, al favorecer la afluencia de familias al centro urbano y la actividad de los establecimientos de la zona durante toda la jornada. Queremos que esta jornada sea una gran fiesta para las familias castellonenses, un evento donde el deporte, la convivencia y la participación sean los auténticos protagonistas”.