Comienza la odisea por los mosquitos en Castelló: 10 avisos en mes y medio y van a más... ¿dónde acudir?

Los últimos episodios de lluvia y el progresivo aumento de las temperaturas forman un explosivo cóctel que ha propiciado, y lo hará con mayor intensidad en los próximos días, una mayor presencia de mosquitos en la ciudad, ya que estas condiciones favorecen la aparición de estos insectos y, de hecho, en el último mes y medio el Ayuntamiento ha recibido 10 avisos, dos de ellas durante este miércoles en el Camí Vell de la Mar y en la calle Almirante Cervera, ambos en el Grau.

Fumigación en el Camí Vell de la Mar del Grau de Castelló. / Mediterráneo

De esta forma, el consistorio ha decidido atender a demanda estas molestias que ocasiona la plaga, es decir, tras recibir la alerta por parte de los vecinos en sanidad@castello.es, la empresa adjudicataria acude a realizar los trabajos de fumigación a los lugares concretos donde han proliferado los dípteros principalmente en zonas húmedas, pero también en espacios urbanos dónde se acumula el agua. Esta medida también afecta a la marjaleria donde se han creado grupos de WhatsApp para trasladar las incidencias a los responsables municipales.

Trabajos contra los mosquitos en la calle Amirante Cervera. / Mediterráneo

A este respecto, el concejal de Salud Pública, Luciano Ferrer, ha explicado que los trabajos de control de mosquitos se realizan "de manera continuada durante todo el año aunque es especialmente después de periodos de precipitaciones cuando se incrementan las revisiones y los tratamientos larvicidas en los puntos que se consideran como sensibles". Junto a estas acciones se llevan a cabo revisiones de imbornales, acequias, zonas húmedas y espacios ajardinados.

En cuanto a las atenciones directas una vez los vecinos han trasladado su queja, Ferrer ha destacado que, de esta forma, "se obtiene una mayor eficacia y es gracias a la colaboración ciudadana, que es fundamental para poder intervenir con rapidez y eficacia, ya que son los vecinos los que primero detectan determinadas situaciones en sus barrios y zonas residenciales".

Consejos para evitar mosquitos

Finalmente, el edil ha insistido en la importancia de evitar acumulaciones de agua en propiedades privadas, patios, jardines, terrazas o pequeños recipientes porque pueden convertirse en focos importantes de reproducción. "Cada pequeña acción ayuda a prevenir la proliferación de esta plaga y permite complementar el trabajo que se realiza desde el Ayuntamiento de Castellón durante todo el año", ha concluido Ferrer.