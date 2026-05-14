Compromís alerta de que los retrasos y recortes del PP en políticas sociales ponen en riesgo el escudo social y dejan familias atrás en Castelló

El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Castelló se ha reunido con el Colegio Oficial de Trabajo Social de Castelló para analizar la situación actual de los servicios sociales, el desarrollo del tercer sector y el impacto que están teniendo las decisiones del gobierno valenciano del Partido Popular sobre las personas más vulnerables. La reunión, a la que han acudido su portavoz, Ignasi Garcia, y la concejala Vera Bou, ha servido para compartir la preocupación ante los retrasos, la burocratización y la falta de recursos que están afectando tanto a los profesionales del sector como a las familias que necesitan apoyo social.

Desde Compromís han alertado especialmente de las consecuencias de los cambios impulsados por el Consell de Pérez Llorca y el PP en la Renta Valenciana de Inclusión y de los retrasos acumulados en ayudas esenciales como las tarjetas monedero o las prestaciones de vivienda. En este sentido, la coalición ha compartido la preocupación expresada por el Consejo Valenciano de Trabajo Social, que considera que la nueva normativa “supone un claro retroceso en materia de protección social” porque introduce más trabas administrativas, límites temporales y nuevas causas de exclusión que dificultan el acceso a unas ayudas esenciales para muchas familias.

"Estado de derecho"

Para el portavoz de Compromís en el Ayuntamiento, Ignasi Garcia, “el bienestar social es la tercera pata de nuestra sociedad y de nuestro estado de derecho”. “Las decisiones partidistas que está tomando el PP con recortes en la renta garantizada, que hacen que muchas familias caigan en un laberinto burocrático y queden excluidas durante más tiempo, o su negativa a reforzar nuestro tejido social y el tercer sector, están generando una peor calidad de vida y dejando atrás a personas que necesitan apoyo por cualquier circunstancia”, ha afirmado.

Compromís también ha criticado que mientras el gobierno municipal de Begoña Carrasco asegura priorizar las políticas sociales, la realidad es que muchas entidades y recursos continúan sufriendo infrafinanciación, precariedad laboral y retrasos administrativos que repercuten directamente en la atención a las personas usuarias. La formación ha insistido en la necesidad de reforzar el tercer sector, garantizar estabilidad a los equipos sociales y avanzar en una equiparación de retribuciones para evitar la fuga constante de profesionales.

Finalmente, los valencianistas han reivindicado que los trabajadores y trabajadoras sociales municipales sean considerados personal estructural y esencial dentro del Ayuntamiento, tal y como quedó demostrado durante la pandemia. “Necesitamos instituciones que refuercen el escudo social y no gobiernos que paralicen políticas esenciales. Una sociedad justa se construye garantizando que nadie quede excluido y que todas las personas tengan una segunda oportunidad”, ha concluido Ignasi Garcia.