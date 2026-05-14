Otro intento por 'sacar del pozo' al comercio de proximidad de Castelló: esta vez de la mano del Consejo de Cámaras Oficiales de la Comunitat Valenciana

El Ayuntamiento de Castelló ha dado otro paso para intentar que el comercio de proximidad remonte, ante el cierre de establecimientos y el crecimiento de las ventas online, y la junta de gobierno local ha aprobado este jueves un convenio de colaboración con el Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana para la realización de un estudio estratégico sobre la situación del comercio de Castelló, cambios en los hábitos de consumo y propuestas para su dinamización con una aportación económica por parte del consistorio de 68.000 euros. Una medida que se sumará a la realización de un censo de comercios --aún por finalizar-- o de una radiografía comercial, la puesta en marcha de las taquillas o la campaña de bonos comerciales, según ha enumerado el portavoz adjunto del equipo de gobierno, Antonio Ortolá. "Los hábitos comerciales cambian y hay que ir adaptándose", ha detallado el edil.

Antonio Ortolá es el portavoz adjunto del equipo de gobierno local. / Mediterráneo

Además, el ejecutivo municipal ha aprobado un total de 11 plazas de bombero para el turno libre, lo que supondrá aumentr la plantilla de este cuerpo municipal hasta las 90 plazas oupadas de un total de 103.

Por su parte, el portavoz del equipo de gobierno de Castelló, Vicent Sales, ha destacado que han salido también adelante más reconocimientos extrajudiciales de crédito (el segundo en este año) por algo más d eun millón y medio de euros. Entre estas facturas se encuentran las últimas que hacen referencia a algunos contatos que se han ido firmando y, principalmente, con un millón de euros, al referente al contrato de transporte urbano municipal cuya licitación, y después de tres años, se realizará antes del verano.

Vicent Sales, portavoz del ejecutivo municipal de Castelló, este jueves. / Mediterráneo

Finalmente, las autoridades han aprobado 20.000 euros para la Asociación Gitana con el fin de fomentar la empleabilidad y la inserción laboral de las personas en riesgo de exclusión social y vulnerabilidad; otros 20.000 euros para la Fundación le Cadó; 75.000 euros para el bautismo de mar 2026 al Real Club Náutico; y 20.000 euros para la Cátedra de Actividad Física y Oncológica Fundació José Soriano.