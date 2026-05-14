La donación que hará sonreír este verano a cientos de niños de Castelló

El final de las clases está a la vuelta de la esquina para los más pequeños y, ante ellos, se presenta un largo verano en el que disfrutar de días casi eternos sin obligaciones, lejos de los libros y con mucho tiempo que gastar en juegos y otro tipo de diversiones. Para gozar de este tiempo libre, no hay nada mejor que contar con un buen surtido de juguetes.

Pero no todos los niños tienen acceso a juguetes. Hay muchos pequeños que forman parte de familias con pocos recursos o que crecen en entornos desfavorecidos y se quedan sin los recuerdos unidos a estos juegos veraniegos.

Una voluntaria dona juguetes a los padres de un niño en situación desfavorecida. / Mediterráneo

Sin embargo, desde hace seis años, la oenegé Mensajeros de la Paz, desde su sede de Castelló, colabora con Todojuguete para hacer llegar juguetes a los más pequeños en riesgo de exclusión.

Desde su sede, ubicada en la calle Maestro Albéniz, la asociación ayuda a más de 400 familias, no solo a través de juguetes, sino también con alimento y ropa.

Una labor necesaria, más en unos tiempos convulsos y en los que cada vez hay más dificultades para afrontar los avatares de la economía, que ayuda a los más pequeños y a sus familias a dibujarles una sonrisa. Unos juguetes para que los veranos, para que cualquier día del año, tengan otro color.

El padre José García es el responsable de la delegación de la capital de la Plana, que cuenta con numerosos voluntarios y colaboradores para desarrollar esta labor solidaria que, a nivel nacional, Mensajeros de la Paz lleva desarrollando más de sesenta años.

Más de sesenta años de labor

La oenegé nació en 1962, impulsada por los sacerdotes Ángel García y Ángel Silva. Su primer objetivo era abrir hogares de acogida para niños y jóvenes sin familia o abandonados, pero en la actualidad la organización también se dedica a otros colectivos desprotegidos, como mujeres víctimas de violencia machista, discapacitados físicos y psíquicos, indigentes o personas mayores en situación de soledad.

La iniciativa de Mensajeros de la Paz se repite un año más. / Mediterráneo

En Castelló, Mensajeros de la Paz realiza una labor que ayuda a los más desfavorecidos y les ofrece una oportunidad en su vida diaria. Entre sus proyectos, se encuentran colaboraciones como las de Todojuguete, que también mejoran la vida de los más pequeños.

Una nueva donación

La gerente de Todojuguete, Mari Carmen Miralles, ha participado en la donación de este año en la que, una vez más, Mensajeros de la Paz le ha regalado sonrisas a los niños y alegría a sus padres. Además, estos juguetes también jugarán un papel muy importante en el desarrollo de los niños.

Así, con la colaboración de Todojuguete y Mensajeros de la Paz, los recuerdos del verano de los pequeños estarán unidos a unos juguetes que servirán para darles unos momentos inolvidables durante esta época del año.