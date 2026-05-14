Turismo
Aquí tienes las fechas y los diez restaurantes del Grau de Castelló de las XII Jornadas del Pulpo y la Sepia
La concejala de Turismo y algunos de los establecimientos participantes han presentado la iniciativa gastronómica
Un total de diez restaurantes del Grau acogerán la XII edición de las Jornadas Gastronómicas del Pulpo y la Sepia, una iniciativa ya consolidada en el calendario gastronómico de la ciudad que vuelve a poner en valor la tradición culinaria del distrito marítimo y que se celebrarán del 15 de mayo al 14 de junio. El evento está impulsado por la asociación GastroGrao, en colaboración con el Patronato de Turismo de Castelló, con el objetivo de seguir promocionando la gastronomía local como uno de los principales atractivos turísticos del Grau y reforzar la identidad marinera del distrito.
Durante las jornadas, los restaurantes participantes ofrecerán menús especiales centrados en el pulpo y la sepia, dos productos emblemáticos del litoral castellonense y la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, ha destacado la importancia de iniciativas como esta porque "contribuyen a poner en valor la riqueza culinaria de nuestro distrito marítimo y a reforzar la identidad gastronómica de Castellón como destino turístico de calidad”.
En esta edición participan los locales La Ola, La Ballena, Casa Lola, Casa Juanito, Lo de Sancho, Nou Escull, Tasca El Puerto, Ri&Co Restaurant, Restaurante Mediterráneo y Mirador El Port, que ofrecerán propuestas gastronómicas especiales elaboradas para esta edición con el objetivo de poner en valor el producto local y ofrecer una experiencia culinaria atractiva y variada.
Miralles ha subrayado además que estas jornadas “ya forman parte de la identidad gastronómica del Grao”, destacando el papel de los restaurantes participantes y de la asociación GastroGrao en la consolidación de esta cita. Asimismo, ha puesto en valor la colaboración público-privada como elemento clave para seguir impulsando propuestas que conecten la gastronomía local con la experiencia turística.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cierra una conocida franquicia del centro de Castelló y da paso a un nuevo negocio
- Educación suspende las clases en un colegio de Castelló por la presencia de ratas
- Castelló pierde otro comercio histórico del centro: baja la persiana tras 30 años en la calle Caballeros
- El barrio del centro de Castelló donde casi la mitad de vecinos son extranjeros: mayoría de sudamericanos y renta per cápita muy modesta
- Así se construye el innovador edificio prefabricado que Castelló levantará en tiempo récord
- Extraen 30.000 metros cúbicos de arena de la playa del Pinar de Castelló para abastecer a otras dos de la provincia
- Adiós a un negocio clásico de la Magdalena en Castelló: 'Ha habido niñas a las que he visto formar una familia. Muchos clientes los considero amigos
- Un refugio antiaéreo a 50 metros de la playa de Castelló