Aquí tienes las fechas y los diez restaurantes del Grau de Castelló de las XII Jornadas del Pulpo y la Sepia

Un total de diez restaurantes del Grau acogerán la XII edición de las Jornadas Gastronómicas del Pulpo y la Sepia, una iniciativa ya consolidada en el calendario gastronómico de la ciudad que vuelve a poner en valor la tradición culinaria del distrito marítimo y que se celebrarán del 15 de mayo al 14 de junio. El evento está impulsado por la asociación GastroGrao, en colaboración con el Patronato de Turismo de Castelló, con el objetivo de seguir promocionando la gastronomía local como uno de los principales atractivos turísticos del Grau y reforzar la identidad marinera del distrito.

Durante las jornadas, los restaurantes participantes ofrecerán menús especiales centrados en el pulpo y la sepia, dos productos emblemáticos del litoral castellonense y la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, ha destacado la importancia de iniciativas como esta porque "contribuyen a poner en valor la riqueza culinaria de nuestro distrito marítimo y a reforzar la identidad gastronómica de Castellón como destino turístico de calidad”.

En esta edición participan los locales La Ola, La Ballena, Casa Lola, Casa Juanito, Lo de Sancho, Nou Escull, Tasca El Puerto, Ri&Co Restaurant, Restaurante Mediterráneo y Mirador El Port, que ofrecerán propuestas gastronómicas especiales elaboradas para esta edición con el objetivo de poner en valor el producto local y ofrecer una experiencia culinaria atractiva y variada.

Miralles ha subrayado además que estas jornadas “ya forman parte de la identidad gastronómica del Grao”, destacando el papel de los restaurantes participantes y de la asociación GastroGrao en la consolidación de esta cita. Asimismo, ha puesto en valor la colaboración público-privada como elemento clave para seguir impulsando propuestas que conecten la gastronomía local con la experiencia turística.