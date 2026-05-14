Frustran un intento de okupación ilegal de una vivienda en la calle San Félix: “No queremos a esta gentuza en Castelló”

Castelló ha vuelto a registrar un nuevo intento de okupación, esta vez en pleno centro de la ciudad. Los hechos se produjeron en una vivienda situada en la calle San Félix. Varias personas consiguieron accedier al interior de la casa, que cuenta con legítimo propietario, aunque la okupación ilegal no llegó a consolidarse. La rápida intervención de agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Castelló hizo que los ocupantes abandonaran finalmente el inmueble.

El incidente generó inquietud entre los vecinos de la zona, no solo por el acceso no autorizado a la vivienda, sino también por la actitud de las personas que se encontraban en su interior. Durante el suceso, como se aprecia en el vídeo que acompaña esta información, llegaron a arrojar diferentes objetos por la ventana contra vecinos que se encontraban en las inmediaciones.

La actuación policial permitió poner fin al episodio antes de que la ocupación prosperara. El concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, destacó “la extraordinaria rapidez con la que actuaron tanto la Policía Nacional como la Policía Local” y agradeció la colaboración vecinal, que fue clave para alertar de lo ocurrido y facilitar una respuesta inmediata.

El caso de la calle San Félix se suma a otros intentos recientes de okupación frustrados en Castelló. Uno de los más recientes afectó incluso a una vivienda municipal que estaba en proceso de rehabilitación para su posterior adjudicación a familias desfavorecidas.

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Desde el Ayuntamiento inciden en que la actuación en las primeras horas es clave ante cualquier indicio de ocupación ilegal. En el caso de la calle San Félix, la combinación de aviso vecinal y respuesta policial permitió frustrar el intento en una zona céntrica de Castelló y evitar que la situación se prolongara. "No queremos esta gentuza en Castellón", destacó Ortolá, portavoz del Grupo Municipal Vox en el consistorio.

Ubicación de C. San Félix, Castellón de la Plana, Castellón.