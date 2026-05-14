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Luto en Castelló por la pérdida de Pedro Museros: Propietario de Zeus y Desván, y aficionado a la pesca del atún

Empresario muy conocido en el ocio nocturno de la ciudad desde los años 70 y hasta bien entrado el siglo XXI, ha fallecido a los 83 años dejando un profundo dolor entre familiares y amigos

Pedro Museros destacó por sus dotes en la pesca del atún (i). Una imagen reciente del empresario castellonense (d).

Pedro Museros destacó por sus dotes en la pesca del atún (i). Una imagen reciente del empresario castellonense (d). / Mediterráneo

Rafael Fabián

Rafael Fabián

Pese a que profesionalmente hablando Pedro Museros dio sus primeros pasos en la agricultura, en Castelló su nombre se relacionó con el ocio nocturno gracias a dos de las discotecas más conocidas en la ciudad. Hablamos de Zeus, que abrió el 31 de diciembre de 1973, y de El Desván, que tomó el relevo de la primera en la misma ubicación, el número 15 de la Calle Lagasca.

Desde que El Desván, con Pedro al frente, bajó definitivamente la persiana en el año 2008 el local sigue cerrado, pero miles de castellonenses no pueden -o más bien podemos-, evitar que recuerdos imborrables vengan a nuestra memoria. Sin embargo, la trayectoria vital de Pedro Museros Recatalá, fallecido este jueves a los 83 años de edad, va mucho más allá de estas inolvidables discotecas.

Logos de las discotecas Zeus y El Desván, propiedad del empresario castellonense fallecido este jueves.

Logos de las discotecas Zeus y El Desván, propiedad del empresario castellonense fallecido este jueves. / Mediterráneo

En primer lugar para Pedro estuvo su familia, con su esposa Amparo y sus cuatro hijos, Amparo, Lidón, Pedro y Juan, así como sus nietos Claudia, Juan, Martina y David. Nunca descuidó, eso sí, a sus amistades, destacando las tertulias que mantenía en la denominada Peña Trabaja con conocidos castellonenses como Juan Lloria o Antonio Pascual.

Por si no fuera suficiente, una de las grandes pasiones del empresario estaba en el mar, concretamente en la pesca de atunes. “Yo mismo le acompañé alguna vez en una captura de casi 300 kilos”, recuerda hoy Amparo, una de sus hijas. Era una persona muy querida que deja un hueco irremplazable en su círculo más íntimo, así como en los que le conocieron.

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Pedro, navegando en una embarcación en busca de atunes.

Pedro, navegando en una embarcación en busca de atunes. / Mediterráneo

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Obituario de D. Pedro Museros Recatalá

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