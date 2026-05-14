Luto en Castelló por la pérdida de Pedro Museros: Propietario de Zeus y Desván, y aficionado a la pesca del atún
Empresario muy conocido en el ocio nocturno de la ciudad desde los años 70 y hasta bien entrado el siglo XXI, ha fallecido a los 83 años dejando un profundo dolor entre familiares y amigos
Pese a que profesionalmente hablando Pedro Museros dio sus primeros pasos en la agricultura, en Castelló su nombre se relacionó con el ocio nocturno gracias a dos de las discotecas más conocidas en la ciudad. Hablamos de Zeus, que abrió el 31 de diciembre de 1973, y de El Desván, que tomó el relevo de la primera en la misma ubicación, el número 15 de la Calle Lagasca.
Desde que El Desván, con Pedro al frente, bajó definitivamente la persiana en el año 2008 el local sigue cerrado, pero miles de castellonenses no pueden -o más bien podemos-, evitar que recuerdos imborrables vengan a nuestra memoria. Sin embargo, la trayectoria vital de Pedro Museros Recatalá, fallecido este jueves a los 83 años de edad, va mucho más allá de estas inolvidables discotecas.
En primer lugar para Pedro estuvo su familia, con su esposa Amparo y sus cuatro hijos, Amparo, Lidón, Pedro y Juan, así como sus nietos Claudia, Juan, Martina y David. Nunca descuidó, eso sí, a sus amistades, destacando las tertulias que mantenía en la denominada Peña Trabaja con conocidos castellonenses como Juan Lloria o Antonio Pascual.
Por si no fuera suficiente, una de las grandes pasiones del empresario estaba en el mar, concretamente en la pesca de atunes. “Yo mismo le acompañé alguna vez en una captura de casi 300 kilos”, recuerda hoy Amparo, una de sus hijas. Era una persona muy querida que deja un hueco irremplazable en su círculo más íntimo, así como en los que le conocieron.
Este viernes tendrá lugar el acto de las Exequias Fúnebres que tendrán lugar este viernes, a las doce del mediodía en la Capilla Tanatorio Magdalena. Descanse en paz.
Obituario de D. Pedro Museros Recatalá
Recuerda que si quieres ponerte en contacto con ‘Mediterráneo’ para enviar una información, fotografía o vídeo relevante de la provincia de Castellón puedes hacerlo escribiendo un mensaje privado al perfil oficial del periódico en Facebook, Instagram y Twitter; pudiendo escribir también al correo electrónico rfabian@epmediterraneo.com, o si es más cómodo vía Whatsapp o Telegram, en el número de teléfono 680558577.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cierra una conocida franquicia del centro de Castelló y da paso a un nuevo negocio
- Educación suspende las clases en un colegio de Castelló por la presencia de ratas
- Castelló pierde otro comercio histórico del centro: baja la persiana tras 30 años en la calle Caballeros
- El barrio del centro de Castelló donde casi la mitad de vecinos son extranjeros: mayoría de sudamericanos y renta per cápita muy modesta
- Así se construye el innovador edificio prefabricado que Castelló levantará en tiempo récord
- Extraen 30.000 metros cúbicos de arena de la playa del Pinar de Castelló para abastecer a otras dos de la provincia
- Adiós a un negocio clásico de la Magdalena en Castelló: 'Ha habido niñas a las que he visto formar una familia. Muchos clientes los considero amigos
- Un refugio antiaéreo a 50 metros de la playa de Castelló