Municipal
María José Tur Fauvell, reina de Santa Rita 2026 del Ayuntamiento de Castelló
Con motivo de la festividad de la patrona de los funcionarios de la administración local
La funcionaria municipal María José Tur Fauvell ha sido nombrada este jueves reina de Santa Rita 2026, patrona de los funcionarios de la administración local, en el Ayuntamiento de Castelló y en el transcurso de un acto presidido por la alcaldesa Begoña Carrasco.
La primera edila ha puesto en valor la trayectoria de Tur, “una funcionaria con más de 40 años de experiencia en este Ayuntamiento”, que ha pasado por distintos departamentos desde sus inicios en la antigua Casa de Reclutas, posteriormente en Tesorería y, desde hace casi dos décadas, en Modernización, y también ha agradecido a los funcionarios “la dedicación, esfuerzo diario, lealtad institucional y compromiso con Castellón y con sus vecinos”, y les ha deseado que disfruten de los actos organizados con motivo de Santa Rita.
"Sois una gran ayuda para nosotros, pero, sobre todo, sois una gran ayuda para la ciudadanía, que es lo verdaderamente importante”, ha remarcado la alcaldesa, quien ha destacado que "hoy es un buen día para reconocer vuestro trabajo, muchas veces discreto, pero siempre imprescindible. Un trabajo que sostiene el día a día del Ayuntamiento, que da confianza a la ciudadanía y que hace posible que Castellón siga avanzando con paso firme”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cierra una conocida franquicia del centro de Castelló y da paso a un nuevo negocio
- Educación suspende las clases en un colegio de Castelló por la presencia de ratas
- Castelló pierde otro comercio histórico del centro: baja la persiana tras 30 años en la calle Caballeros
- El barrio del centro de Castelló donde casi la mitad de vecinos son extranjeros: mayoría de sudamericanos y renta per cápita muy modesta
- Así se construye el innovador edificio prefabricado que Castelló levantará en tiempo récord
- Extraen 30.000 metros cúbicos de arena de la playa del Pinar de Castelló para abastecer a otras dos de la provincia
- Adiós a un negocio clásico de la Magdalena en Castelló: 'Ha habido niñas a las que he visto formar una familia. Muchos clientes los considero amigos
- Un refugio antiaéreo a 50 metros de la playa de Castelló