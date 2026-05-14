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María José Tur Fauvell, reina de Santa Rita 2026 del Ayuntamiento de Castelló

Con motivo de la festividad de la patrona de los funcionarios de la administración local

La alcaldesa entrega un ramo de flores a María José Tur, reina de Santa Rita 2026.

La alcaldesa entrega un ramo de flores a María José Tur, reina de Santa Rita 2026. / Mediterráneo

Ramón Pérez

Castellón

La funcionaria municipal María José Tur Fauvell ha sido nombrada este jueves reina de Santa Rita 2026, patrona de los funcionarios de la administración local, en el Ayuntamiento de Castelló y en el transcurso de un acto presidido por la alcaldesa Begoña Carrasco.

Un momento del nombramiento de María José Tur como reina de Santa Rita de Castelló.

Un momento del nombramiento de María José Tur como reina de Santa Rita de Castelló. / Mediterráneo

La primera edila ha puesto en valor la trayectoria de Tur, “una funcionaria con más de 40 años de experiencia en este Ayuntamiento”, que ha pasado por distintos departamentos desde sus inicios en la antigua Casa de Reclutas, posteriormente en Tesorería y, desde hace casi dos décadas, en Modernización, y también ha agradecido a los funcionarios “la dedicación, esfuerzo diario, lealtad institucional y compromiso con Castellón y con sus vecinos”, y les ha deseado que disfruten de los actos organizados con motivo de Santa Rita.

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"Sois una gran ayuda para nosotros, pero, sobre todo, sois una gran ayuda para la ciudadanía, que es lo verdaderamente importante”, ha remarcado la alcaldesa, quien ha destacado que "hoy es un buen día para reconocer vuestro trabajo, muchas veces discreto, pero siempre imprescindible. Un trabajo que sostiene el día a día del Ayuntamiento, que da confianza a la ciudadanía y que hace posible que Castellón siga avanzando con paso firme”.

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