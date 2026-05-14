Fiestas
Marien García vuelve a la presidencia de l'Aljama de Castelló
Para los años 2027 y 2028
Marien García ha sido elegida como nueva presidenta de la asociación cultural l’Aljama, de Castelló, sucediendo en el cargo a Pilar Roca.
García vuelve de nuevo a ocupar este cargo, tras unos años de paréntesis, para dirigir a esta asociación que representa una parte de la historia medieval de la ciudad y que participa en los actos festivos, sociales y culturales de la capital de la Plana.
La nueva presidenta estará acompañada por una junta formada por Fede Beltrán en la vicepresidencia, Eugenia Del Barrio en la secretaría y de Antonio Nomdedeu en la tesorería, además de los vocales correspondientes, según han informado desde l'Aljama.
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