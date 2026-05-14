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Marien García vuelve a la presidencia de l'Aljama de Castelló

Para los años 2027 y 2028

Marien García, nueva presidenta de l'Aljama.

Marien García, nueva presidenta de l'Aljama. / Mediterráneo

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

Marien García ha sido elegida como nueva presidenta de la asociación cultural l’Aljama, de Castelló, sucediendo en el cargo a Pilar Roca.

García vuelve de nuevo a ocupar este cargo, tras unos años de paréntesis, para dirigir a esta asociación que representa una parte de la historia medieval de la ciudad y que participa en los actos festivos, sociales y culturales de la capital de la Plana.

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La nueva presidenta estará acompañada por una junta formada por Fede Beltrán en la vicepresidencia, Eugenia Del Barrio en la secretaría y de Antonio Nomdedeu en la tesorería, además de los vocales correspondientes, según han informado desde l'Aljama.

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