Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Okupación ilegalFrenan la expulsión de un marroquíMisterioso coche sepultadoLluvia en CastellónMujer fugada hospitalChiringuito La LlosaPrograma fiestas Vila-real
instagramlinkedin

Socialistas

El PSPV de Castelló trasladará al ayuntamiento las reivindicaciones de UGT y denuncia la “obsesión privatizadora” de Carrasco

El grupo municipal acusa al PP de debilitar los servicios públicos y precarizar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del consistorio

Un momento de la reunión de los socialistas con los representantes de UGT.

Un momento de la reunión de los socialistas con los representantes de UGT. / Mediterráneo

Ramón Pérez

Castellón

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Castelló ha mantenido una reunión de trabajo con representantes de UGT para escuchar y trasladar al consistorio las principales reivindicaciones sindicales relacionadas con los servicios públicos municipales y las condiciones laborales de la plantilla. Las representantes socialistas, Patricia Puerta, Anunciación Láinez y Mónica Barabás, han mostrado una “clara coincidencia” con varias de las preocupaciones planteadas por el sindicato, especialmente ante la intención del gobierno de Begoña Carrasco de continuar externalizando servicios municipales.

En este sentido, las ediles del PSPV han expresado su rechazo frontal a la privatización del personal del Museu de la Ciutat de Castelló (MUCC) y del Planetario, una decisión que consideran “marca de la casa del Partido Popular”.

“Carrasco siempre acaba apostando por privatizar servicios públicos en lugar de reforzar el empleo municipal y garantizar una gestión directa y de calidad para la ciudadanía”, ha señalado la portavoz socialista Patricia Puerta. Para el PSPV, esta política “debilita los servicios públicos, precariza las condiciones laborales y abre la puerta a modelos de gestión pensados más para beneficiar a empresas privadas que para mejorar la atención a vecinos y vecinas”.

Banda Municipal de Música

Durante el encuentro también se abordó la situación de la Banda Municipal de Música y la necesidad de cubrir de manera urgente la vacante de dirección, un problema que “lleva demasiado tiempo generando incertidumbre sin que el gobierno municipal aporte soluciones definitivas”.

Otra de las cuestiones trasladadas por UGT y compartidas por el PSPV es la necesidad de reforzar la seguridad en los centros municipales de servicios sociales repartidos por los distritos de la ciudad. Los socialistas consideran prioritario garantizar unas condiciones adecuadas tanto para el personal trabajador como para las personas usuarias de estos servicios.

Asimismo, los socialistas reclaman a la alcaldesa que desbloquee de una vez el plan de teletrabajo pendiente en distintas áreas municipales como Cultura, Educación, Participación Ciudadana e Igualdad. “No se entiende que, después de meses de retrasos e inmovilismo, el gobierno de Carrasco siga sin dar respuesta a una reivindicación laboral perfectamente viable y necesaria para mejorar la conciliación y la organización interna del ayuntamiento”, apuntan desde el PSPV.

Noticias relacionadas y más

El grupo municipal socialista ha reiterado su compromiso de actuar como “altavoz” de las reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras municipales y de defender “unos servicios públicos fuertes, bien gestionados y alejados de las políticas de privatización impulsadas por la derecha”.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cierra una conocida franquicia del centro de Castelló y da paso a un nuevo negocio
  2. Educación suspende las clases en un colegio de Castelló por la presencia de ratas
  3. Castelló pierde otro comercio histórico del centro: baja la persiana tras 30 años en la calle Caballeros
  4. El barrio del centro de Castelló donde casi la mitad de vecinos son extranjeros: mayoría de sudamericanos y renta per cápita muy modesta
  5. Así se construye el innovador edificio prefabricado que Castelló levantará en tiempo récord
  6. Extraen 30.000 metros cúbicos de arena de la playa del Pinar de Castelló para abastecer a otras dos de la provincia
  7. Adiós a un negocio clásico de la Magdalena en Castelló: 'Ha habido niñas a las que he visto formar una familia. Muchos clientes los considero amigos
  8. Un refugio antiaéreo a 50 metros de la playa de Castelló

El PSPV de Castelló trasladará al ayuntamiento las reivindicaciones de UGT y denuncia la “obsesión privatizadora” de Carrasco

El PSPV de Castelló trasladará al ayuntamiento las reivindicaciones de UGT y denuncia la “obsesión privatizadora” de Carrasco

Otro intento por 'sacar del pozo' al comercio de proximidad de Castelló: esta vez de la mano del Consejo de Cámaras Oficiales de la Comunitat Valenciana

Otro intento por 'sacar del pozo' al comercio de proximidad de Castelló: esta vez de la mano del Consejo de Cámaras Oficiales de la Comunitat Valenciana

Aquí tienes las fechas y los diez restaurantes del Grau de Castelló de las XII Jornadas del Pulpo y la Sepia

Aquí tienes las fechas y los diez restaurantes del Grau de Castelló de las XII Jornadas del Pulpo y la Sepia

Castellón tendrá un 'CorreFamily'. ¿En qué consiste esta iniciativa?

Castellón tendrá un 'CorreFamily'. ¿En qué consiste esta iniciativa?

María José Tur Fauvell, reina de Santa Rita 2026 del Ayuntamiento de Castelló

María José Tur Fauvell, reina de Santa Rita 2026 del Ayuntamiento de Castelló

Frustran un intento de okupación ilegal de una vivienda en la calle San Félix: “No queremos a esta gentuza en Castelló”

Frustran un intento de okupación ilegal de una vivienda en la calle San Félix: “No queremos a esta gentuza en Castelló”

Castelló suma un altre pis al seu parc de vivenda social

Castelló suma un altre pis al seu parc de vivenda social

Comienza la odisea por los mosquitos en Castelló: 10 avisos en mes y medio y van a más... ¿dónde acudir?

Comienza la odisea por los mosquitos en Castelló: 10 avisos en mes y medio y van a más... ¿dónde acudir?
Tracking Pixel Contents