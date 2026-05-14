El PSPV de Castelló trasladará al ayuntamiento las reivindicaciones de UGT y denuncia la “obsesión privatizadora” de Carrasco

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Castelló ha mantenido una reunión de trabajo con representantes de UGT para escuchar y trasladar al consistorio las principales reivindicaciones sindicales relacionadas con los servicios públicos municipales y las condiciones laborales de la plantilla. Las representantes socialistas, Patricia Puerta, Anunciación Láinez y Mónica Barabás, han mostrado una “clara coincidencia” con varias de las preocupaciones planteadas por el sindicato, especialmente ante la intención del gobierno de Begoña Carrasco de continuar externalizando servicios municipales.

En este sentido, las ediles del PSPV han expresado su rechazo frontal a la privatización del personal del Museu de la Ciutat de Castelló (MUCC) y del Planetario, una decisión que consideran “marca de la casa del Partido Popular”.

“Carrasco siempre acaba apostando por privatizar servicios públicos en lugar de reforzar el empleo municipal y garantizar una gestión directa y de calidad para la ciudadanía”, ha señalado la portavoz socialista Patricia Puerta. Para el PSPV, esta política “debilita los servicios públicos, precariza las condiciones laborales y abre la puerta a modelos de gestión pensados más para beneficiar a empresas privadas que para mejorar la atención a vecinos y vecinas”.

Banda Municipal de Música

Durante el encuentro también se abordó la situación de la Banda Municipal de Música y la necesidad de cubrir de manera urgente la vacante de dirección, un problema que “lleva demasiado tiempo generando incertidumbre sin que el gobierno municipal aporte soluciones definitivas”.

Otra de las cuestiones trasladadas por UGT y compartidas por el PSPV es la necesidad de reforzar la seguridad en los centros municipales de servicios sociales repartidos por los distritos de la ciudad. Los socialistas consideran prioritario garantizar unas condiciones adecuadas tanto para el personal trabajador como para las personas usuarias de estos servicios.

Asimismo, los socialistas reclaman a la alcaldesa que desbloquee de una vez el plan de teletrabajo pendiente en distintas áreas municipales como Cultura, Educación, Participación Ciudadana e Igualdad. “No se entiende que, después de meses de retrasos e inmovilismo, el gobierno de Carrasco siga sin dar respuesta a una reivindicación laboral perfectamente viable y necesaria para mejorar la conciliación y la organización interna del ayuntamiento”, apuntan desde el PSPV.

El grupo municipal socialista ha reiterado su compromiso de actuar como “altavoz” de las reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras municipales y de defender “unos servicios públicos fuertes, bien gestionados y alejados de las políticas de privatización impulsadas por la derecha”.