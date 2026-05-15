Los detalles del cartel que anuncia las fiestas de Sant Pere del Grau de Castelló

El Centro Cultural La Marina ha acogido este viernes la presentación oficial del cartel anunciador de las fiestas de Sant Pere 2026, obra de la diseñadora grauera Elisa Chiva Eda, bajo el lema “Visca Sant Pere! i Visca el Grau!”.

El acto ha contado con la presencia de la teniente de alcalde del Grau, Ester Giner, la concejala de Fiestas del Ayuntamiento de Castellón, Noelia Selma; la concejala de Turismo, Arantxa Miralles; las reinas de las fiestas de Sant Pere, Claudia Albert Giner y la reina infantil, María Salom Fallan; el presidente de la Comissió de Festes del Grau, Miguel Valerino Santolaria y el presidente infantil, Miguel Ramírez.

Giner ha destacado que “la presentación del cartel de Sant Pere es siempre el pistoletazo de salida que activa la cuenta atrás para las fiestas más esperadas del Grau”. La teniente de alcalde ha subrayado que “se acerca una semana grande en la que se ha trabajado muchísimo y que volverá a llenar el distrito marítimo de tradición, música, participación y orgullo grauero”.

Una imagen con esencia marinera

El cartel ganador ha sido elegido entre 19 propuestas presentadas, en una edición marcada por el alto nivel de calidad de los trabajos. Además, los tres finalistas son del Grau, un hecho que refuerza la implicación del distrito marítimo en sus fiestas.

Elisa Chiva Edo, la ganadora, es graduada en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos y actualmente está finalizando el Máster en Diseño y Fabricación de Producto. Trabaja en un estudio de diseño, donde desarrolla tanto la parte creativa como la técnica.

La autora ha explicado que con este cartel ha querido reflejar “la esencia de las fiestas de Sant Pere y todo lo que representan para el Grau de Castellón: el mar, la tradición marinera y la unión de la gente durante esos días tan especiales”. También ha señalado que el lema “Visca Sant Pere! i Visca el Grau!” recoge las últimas palabras que pronuncia el pregonero y simboliza “el orgullo y el sentimiento con el que vivimos estas fiestas”.

Chiva ha reconocido que le hace “muchísima ilusión” que un diseño suyo sea la imagen de Sant Pere 2026, especialmente porque son unas fiestas que “siempre he vivido muy intensamente, formando parte de una colla y participando del ambiente y la tradición del Grau”.

Además, la autora ha puesto en valor que este reconocimiento supone un impulso personal y profesional, al tratarse de la segunda vez que gana un concurso de estas características. Tras haber sido también la autora del cartel de Carnaval, Chiva ha señalado que siente todavía más orgullo al poder formar parte de la imagen de dos celebraciones tan representativas del Grau como son el Carnaval y las fiestas de Sant Pere.

Cuenta atrás para Sant Pere

Las fiestas de Sant Pere 2026 se celebrarán del 27 de junio al 5 de julio y contarán con casi 200 actos para todos los públicos. Entre las principales novedades destacan el concierto de Isabel Aaiún, cantante de “La potra salvaje” y la actuación de la Orquesta La Misión, según adelanto este diario. Además, también contarán con el tradicional correfoc de Sant Pere, este año a cargo de Dimonis de la Plana, y el encierro de toros cerriles de la ganadería El Torreón.

También tendrá un papel protagonista la Cavalcada de la Mar, que este año busca recuperar su esencia más marinera con una recreación inspirada en la cabalgata de 1957, escenas de oficios tradicionales y la escenificación de una subasta de pescado.

Giner ha puesto en valor que “Sant Pere es identidad, convivencia y sentimiento de pertenencia, y este cartel representa precisamente esa emoción compartida con la que el Grau vive sus fiestas”. La teniente de alcalde ha añadido que “desde la Tenencia de Alcaldía seguimos trabajando junto a la Comisión de Fiestas, las peñas, collas y entidades para que Sant Pere 2026 sea una edición espectacular y a la altura de lo que merece el distrito marítimo”.