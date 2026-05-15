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Ya hay fecha para que Papas García abra en su nuevo local de Castelló

Los productos novedosos que introducirá

Otra imagen del anuncio de la apertura de Papas García.

Otra imagen del anuncio de la apertura de Papas García. / P. A.

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

Papas García ya ha cerrado una fecha para su próxima apertura en su nuevo local ubicado en la calle Ausiàs March esquina con Colón. Después de 44 años en la calle Asarau, la propiedad de este comercio decidió el cambio de lugar en otra zona aunque dentro también del casco histórico, según avanzó Mediterráneo en marzo.

Imagen de la puerta principal del nuevo local de Papas García, con entrada por la calle Colón de Castelló.

Imagen de la puerta principal del nuevo local de Papas García, con entrada por la calle Colón de Castelló. / P. A.

Este periódico ha podido comprobar in situ este viernes la buena marcha de las obras en el nuevo local, por lo que Papas García abrirá al público a principios de este verano. Y lo hará con su producto de referencia, las papas, pero también con los productos que vende en su actual negocio como son frutos secos, frutas escarchadas o aceites. Una oferta que complementará con, por ejemplo, conservas y encurtidos, tal y como ha podido conocer este diario.

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Los trabajos de adecuación del local siguen a buen ritmo y ya cuentan con los carteles que anuncian la próxima apertura.

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