Las nuevas medidas y acciones 'sin gluten' para las personas celíacas en Castelló

El Ayuntamiento de Castelló pedirá la inclusión de alimentos sin gluten y seguros en los pliegos para adjudicar eventos gastronómicos y en los actos culinarios municipales. La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha firmado este viernes un convenio pionero a nivel autonómico con la Asociación de Personas Afectadas por la Enfermedad celíaca de la Comunidad Valenciana (ACECOVA) con el objetivo de «avanzar junto a este colectivo y facilitar su participación en igualdad de condiciones en todos los actos, actividades y servicios municipales», ha dicho Carrasco.

La primera edila ha insistido en que hablar de oferta sin gluten «no es solo hablar de alimentación, sino también de inclusión, seguridad y sensibilidad hacia las necesidades reales de muchas familias de Castellón, por lo que es fundamental visibilizar su realidad y concienciar a la hostelería para que cuente con espacios seguros sin gluten, de modo que todos en Castellón se sientan como en casa».

En el mismo sentido se ha pronunciado el concejal de Salud Pública, Luciano Ferrer, quien ha destacado el compromiso del Ayuntamiento de Castelló «con la mejora de la calidad de vida y la inclusión de las personas afectadas por la enfermedad celíaca». Por su parte, la vicepresidenta de ACECOVA, María Lidón Pascual, ha remarcado que la dieta sin gluten «no es una elección, sino una necesidad imprescindible para mantener nuestra salud física, psicológica y social y para ello es fundamental contar con una red de hostelería formada y concienciada sobre la necesidad de que sin gluten sea realmente sin gluten».

Así, y con la firma de este convenio, el Ayuntamiento se compromete a facilitar y apoyar las gestiones de ACECOVA en el municipio, ceder espacios municipales, colaborar en campañas de concienciación y contar con la asociación en festividades locales y licitaciones para favorecer la presencia de oferta sin gluten.

Esta oferta deberá realizarse a través de establecimientos y empresas que formen parte de la red de establecimientos seguros y del programa Moments Sense Gluten, con una propuesta adaptada a su actividad gastronómica y que incluya, al menos, un 25% de oferta segura sin gluten.

Por su parte, ACECOVA desarrollará acciones de atención directa, asesoramiento y formación sobre la dieta sin gluten y la enfermedad celíaca dirigidas a las personas afectadas y sus familias, centros educativos, hostelería y personal de la administración local. También impulsará talleres educativos y de cocina sin gluten, charlas de sensibilización y acciones en colegios.