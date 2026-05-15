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Así son los nuevos contenedores que han aparecido en Castelló

El Ayuntamiento activa la renovación de los recipientes pero ¿dónde están los 200 primeros?

Contenedores nuevos ubicados en el paseo Buenavista del Grau de Castelló.

Contenedores nuevos ubicados en el paseo Buenavista del Grau de Castelló. / MANOLO NEBOT

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

El Ayuntamiento de Castelló ha activado la renovación de los contenedores de envases ligeros y de papel y cartón y que se suman a otros 150 recipientes para orgánica (de color negro) en el centro de la ciudad y que ya prestan servicio desde inicios del mes de enero.

De esta forma, y según ha explicado el concejal de Servicios Urbanos, Sergio Toledo, al periódico Mediterráneo, el cambio se enmarca dentro de la nueva contenerización prevista en el contrato de recogida de residuos y limpieza que comenzó en octubre y que consiste en la sustitución de los contenedores de selectiva en superficie de carga superior, "para después continuar con los soterrados". El objetivo del consistorio, con este último tipo de recipiente, es eliminar todos los que están bajo tierra para una mayor salubridad.

Imagen del nuevo contenedor de papel y cartón en el Grau, este jueves.

Imagen del nuevo contenedor de papel y cartón en el Grau, este jueves. / Manolo Nebot Rochera

Estos contenedores azules (papel y cartón) y amarillos (envases ligeros) se irán cambiando por todos los distritos d ela ciudad, si bien los primeros 200 se han instalado ya en el Grau "con el fin de mejorar la recogida que prestamos a lo largo de todo el término municipal", ha continuado Toledo, quien ha concretado que en total serán 669 contenedores de envases ligeros y 968 de papel y cartón y que en una fase posterior se complementarán con otros 1.308 de fracción resto.

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Nuevo contenedor para envases ligeros en el Grau.

Nuevo contenedor para envases ligeros en el Grau. / Manolo Nebot Rochera

Hay que recordar que el consistorio adjudicó a la empresa Tetma este servicio hace siete meses por un importe de 372.568 euros al año y por un plazo de 15. Entre las mejoras, además del cambio de contenedores y la eliminación de los soterrados para evitar malos olores y mejorar la estética viaria, destacan la instalación de contenedores inteligentes para la basura orgánica y que se abrirán con la tarjeta ciudadana con lo que se podrán facilitar descuentos en la tasa de la basura en cuanto presten servicio, la realización de planes de educación ambiental, prevención de la generación de residuos, mejoras de las aportaciones en la recogida de otros materiales como: vegetales, enseres, voluminosos, aceites y aquellos que ahora se pueden depositar en los ecoparques y no tienen cabida en los contenedores de separación habituales y la apertura de una oficina de información al ciudadano.

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