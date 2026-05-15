54 parejas celebran 50 años de amor en Castelló

Begoña Carrasco, alcaldesa de Castelló, ha presidido este viernes un acto para rendir homenaje a las 54 parejas que celebran 50 años de matrimonio en 2026. Junto a Carrasco han asistido la concejala de Gente Mayor, Clara Adsuara, y el concejal de Participación Ciudadana, Paco Cabañero, que han recibido a las parejas homenajeadas en el salón de plenos, donde la primera edila ha destacado el valor de una vida compartida durante cinco décadas.

Búscate en la fotogalería del acto de celebración de bodas de oro matrimoniales en Castelló / KMY ROS

“Cincuenta años juntos no son solo una cifra, son toda una historia construida día a día, con paciencia, con esfuerzo, con respeto y con la voluntad de seguir caminando de la mano”, ha señalado Carrasco. Para la alcaldesa las personas homenajeadas son un ejemplo de vida, de compromiso, de generosidad y de amor.

La jornada ha comenzado con la entrega de un ramo de flores a cada pareja en el consistorio. Posteriormente, se ha celebrado una misa cantada en la concatedral de Santa María, oficiada por el obispo de la diócesis Segorbe-Castellón, Casimiro López, que ha felicitado a las parejas por seguir celebrando su amor durante tantos años. Esta misa ha estado acompañada por la actuación coral de la asociación de jubilados Jubilemus.

Fotografía de grupo de las parejas que cumplen 50 años de matrimonio con la alcaldesa de Castelló. / Mediterráneo

Tras la ceremonia religiosa, las parejas han regresado al Ayuntamiento para recibir un obsequio institucional y el reconocimiento público por sus cinco décadas de matrimonio. Durante su intervención, la alcaldesa ha subrayado que los homenajeados “formáis parte de la historia de Castellón” y ha puesto en valor la contribución de toda una generación que ha ayudado a construir “una ciudad más humana, más cercana y más fuerte”.

El acto ha concluido con palabras de agradecimiento por parte de Carrasco, que ha destacado “vuestro ejemplo, vuestra historia y por seguir recordándonos que las cosas importantes se construyen poco a poco, con tiempo, con entrega y con amor”.