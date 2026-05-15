Polémica por la instalación de un almacén de residuos en la carretera de l'Alcora de Castelló

La próxima instalación de un almacén de residuos inertes destinado al tratamiento de restos de construcción y derribos en la zona de la carretera de l'Alcora ha provocado una nueva polémica entre el gobierno local del Ayuntamiento de Castelló y el grupo municipal del PSOE.

Los socialistas han alertado este viernes del "riesgo para salud de la ciudadanía" debido a la presencia de esta instalación "avalada por Carrasco junto a las viviendas ya que el gobierno del PP y Vox está tramitando una licencia ambiental para una actividad industrial en suelo residencial". Así, el portavoz adjunto del grupo municipal socialista, José Luis López, ha advertido de la posible "acumulación de restos de amianto y sílice" a los vecinos de los grupos San José Obrero, Reyes y barrios del entorno de esta zona en la reunión que ha mantenido con ellos. "Estamos hablando de una actividad claramente industrial que pretende implantarse en un entorno terciario y residencial donde además hay dos centros educativos", ha afirmado López, quien también ha advertido del "impacto ambiental que puede generar esta instalación".

Los socialistas Rafa Simó y José Luis López reunidos con los vecinos del entorno de la carretera de l'Alcora. / Mediterráneo

Por su parte, el portavoz del equipo de gobierno municipal, Vicent Sales, ha asegurado a este respecto que este ejecutivo local "siempre defenderá los intereses de sus vecinos sobre cualquier otra cosa" y ha denunciado que "estamos ante un nuevo empastre de ese bodrio de Plan General que aprobaron los socialistas, un plan que permite que la actividad industrial de carácter terciario pueda instalarse en un área urbana". Sales ha destacado que el gobierno municipal "estamos escuchando a las partes implicadas, todas las opiniones y las alegaciones que se planteen velando por el interés general que son los vecinos de Castellón".