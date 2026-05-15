Los tres ejes de Compromís sobre movilidad en Castelló: más autobuses, más conexiones y más bicicletas

El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Castelló ha mantenido una reunión con colectivos de la sociedad civil organizada, como Castelló en Bici y la Associació Valenciana pel Transport Públic, para compartir propuestas y avanzar en una alternativa al modelo de movilidad que está impulsando el gobierno municipal.

El encuentro se enmarca en el proceso de consulta pública previa del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), un instrumento clave para definir el modelo de ciudad de los próximos años. Desde Compromís han destacado la importancia de aprovechar este momento para plantear un cambio real hacia una movilidad más sostenible, eficiente y centrada en las personas.

El portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha explicado que “nos hemos reunido con la sociedad civil que lleva años trabajando por una movilidad mejor para construir una alternativa al modelo de la derecha, que está desmantelando carriles bici, no está apostando por el transporte público y continúa potenciando el vehículo privado como prácticamente única opción”.

Garcia ha señalado que “Castelló tiene todas las condiciones para ser una ciudad referente en movilidad sostenible, pero falta ambición y planificación por parte del gobierno municipal, que está desaprovechando este potencial”.

Propuestas de Compromís

En este sentido, Compromís ha presentado un conjunto de propuestas que ya han sido trasladadas en el marco del proceso del PMUS y que apuestan por un modelo basado en tres grandes ejes: el refuerzo del transporte público, la intermodalidad y el impulso decidido de la movilidad ciclista.

Entre las medidas planeadas destaca el incremento de frecuencias de los autobuses, con el objetivo de que ninguna línea supere los 20 minutos de espera; la regularización de los horarios para hacerlos más previsibles; la mejora de la conexión con la estación de ferrocarril y la coordinación con el TRAM y cercanías.

Además, la coalición propone avanzar hacia una intermodalidad real, facilitando la combinación entre autobuses, TRAM, tren y bicicleta, así como habilitar aparcamientos seguros para bicicletas y vehículos de movilidad personal en puntos estratégicos de la ciudad.

En cuanto a la movilidad ciclista, Compromís defiende recuperar los carriles bici eliminados y ampliar la red con criterios de seguridad y conectividad, garantizando itinerarios útiles para el día a día.

Garcia ha insistido en que “no estamos hablando de ideas abstractas, sino de medidas concretas que ya se ha demostrado que funcionan: más frecuencias, mejor conexión e infraestructuras seguras hacen aumentar el uso del transporte público y de la bicicleta”.

El portavoz también ha advertido que “el PMUS no puede quedarse en un documento teórico o en una declaración de intenciones, debe traducirse en actuaciones reales, calendarizadas y con voluntad política de transformar la ciudad”.

Finalmente, desde Compromís han apuntado que este trabajo llega después de años en los que muchas de las medidas previstas en planes anteriores no se han desarrollado, y han remarcado la necesidad de que el nuevo plan sirva para corregir esta falta de ejecución y avanzar hacia un modelo de movilidad más sostenible, accesible y pensado para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.