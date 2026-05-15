Vox quiere que los castellonenses tengan acceso preferente a las ayudas y servicios públicos

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Castelló, Antonio Ortolá, ha anunciado que su grupo municipal presentará una declaración institucional para reclamar la implantación del principio de prioridad nacional en las políticas públicas, con el objetivo de garantizar que “los castellonenses y el conjunto de los españoles tengan acceso prioritario a las ayudas sociales, a la vivienda y a los servicios públicos que sostienen con sus impuestos y con su trabajo”. Ortolá ha defendido que esta iniciativa responde “a una cuestión de sentido común y de justicia social”, asegurando que “las administraciones tienen la obligación de proteger primero a su gente, especialmente en un momento en el que muchas familias españolas tienen dificultades para acceder a recursos básicos”.

Ortolá ha señalado que “el Estado del bienestar lo han levantado generaciones de españoles con su esfuerzo, sus cotizaciones y sus impuestos, por lo que no es razonable que quienes sostienen el sistema acaben quedando relegados en el acceso a ayudas y prestaciones públicas”. En este sentido, ha advertido de que “la presión sobre la vivienda, la sanidad y los servicios sociales es una realidad que ya afecta directamente a miles de vecinos de Castellón”. Asimismo, ha insistido en que “cada vez son más los españoles que sienten que pagan más impuestos mientras reciben peores servicios y encuentran mayores dificultades para acceder a ayudas públicas”.

El edil ha recordado además que Vox ya ha trasladado este planteamiento al ámbito municipal, solicitando que el principio de prioridad nacional se tenga en cuenta en las bases de las futuras ayudas a la vivienda joven que impulsará el Ayuntamiento de Castelló. “Ya hemos pedido que los jóvenes españoles tengan preferencia en el acceso a esas ayudas municipales y vamos a seguir trabajando en esta línea en todas aquellas políticas públicas donde sea necesario garantizar que los españoles tengan acceso prioritario a los recursos públicos”, ha afirmado.

El portavoz municipal también ha destacado que “la prioridad nacional ya se ha incorporado gracias a Vox en acuerdos de gobierno alcanzados en comunidades autónomas como Extremadura y Aragón”. Según Ortolá, “esas medidas demuestran que es perfectamente posible impulsar políticas que prioricen a los españoles en el acceso a ayudas sociales y vivienda. Desde Vox queremos que Castellón también avance en esa dirección y defienda primero a los castellonenses y a los españoles”.

Asimismo, Ortolá ha defendido que “proteger a los españoles no significa desatender situaciones de emergencia humanitaria ni negar asistencia básica urgente a nadie”. “Lo que defendemos es que quienes llevan toda una vida contribuyendo al sostenimiento del sistema tengan prioridad a la hora de acceder a unos recursos públicos que son limitados. Eso es simplemente sentido común”, ha señalado.

Hasta ocho propuestas de acuerdo

Entre las propuestas de acuerdo destaca que Vox solicita instar a las administraciones competentes a establecer el principio de prioridad nacional para los españoles en el acceso a ayudas sociales, servicios públicos y políticas de vivienda. “Consideramos necesario garantizar la sostenibilidad del Estado del bienestar y proteger primero a quienes contribuyen a sostenerlo”, ha indicado el portavoz.

La iniciativa también reclama que los españoles tengan acceso preferente a vivienda social, vivienda protegida, ayudas al alquiler y cualquier programa público relacionado con la vivienda. En este sentido, Ortolá ha señalado que “Vox defiende que los jóvenes y las familias españolas deben ser prioritarios ante la grave emergencia habitacional actual”.

La propuesta también plantea garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario público, limitando el acceso de los inmigrantes ilegales a supuestos de urgencia vital o emergencia sanitaria. Según Ortolá, “la sanidad pública atraviesa una situación de creciente saturación que exige adoptar medidas de protección”.

“También solcitamos al Gobierno de España la derogación de las medidas destinadas a facilitar la regularización masiva de inmigrantes ilegales. Este tipo de políticas generan un efecto llamada y aumentan todavía más la presión sobre los servicios públicos”.

Por último, la declaración institucional también reclama que “las ayudas y prestaciones públicas prioricen a los españoles, especialmente en el ámbito de las prestaciones no contributivas y las políticas sociales. Vox defiende que quienes han sostenido el sistema durante años deben tener preferencia en el acceso a estos recursos”.

“Vox va a seguir defendiendo en Castellón y en toda España políticas que protejan a los españoles y garanticen que quienes han levantado este país con su esfuerzo tengan prioridad a la hora de acceder a los recursos públicos. Porque eso no es ninguna medida radical; es simplemente justicia social y sentido común”, ha concluido Ortolá.