Sociedad
Cómo alcanzar los 50 años de matrimonio: "El secreto está en la paciencia y la comprensión"
Los testimonios de tres parejas que celebran sus bodas de oro en Castelló
Paula Vázquez
En Castelló, 54 parejas han celebrado medio siglo de matrimonio. Cincuenta años que no se explican con una fórmula exacta, sino con historias distintas que están marcadas por el contexto, el carácter y, en muchos casos, por la costumbre de no rendirse y tener paciencia.
Manolo y Pepi, 77 y 71 años
No tienen una fecha clara en su historia, ni un momento concreto que marque el inicio. “Desde pequeños, siempre hemos estado juntos”, resumen como si no hiciera falta explicar más.
Se criaron en el mismo pueblo, en Priego de Córdoba y compartieron barrio, entorno y ahora, ya medio siglo. Empezaron a ser novios a los 18, sin prisa y sin grandes gestos y cincuenta años después, no tienen un gran secreto o grandes teorías, “la paciencia”, dicen entre risas. Y también, reconocen, que es una suerte llegar.
No hablan de un amor idealizado. “Algo queda”, admiten. No es como al principio, pero tampoco ha desaparecido. Entre medias, tres hijos, cinco nietos y una vida compartida sin necesidad de explicarse demasiado.
Fina y Joaquín, 74 años
En su caso, todo empezó bailando, los domingos, uno tras otro, una rutina que fue haciendo el resto. "Un domingo, otro domingo... y ya está", cuentan. Desde los 18 años juntos, sin interrupciones.
El secreto, dicen, es sencillo: "mucha paciencia y comprender". Lo repiten varias veces, como si no hubiera mucho más que añadir. Pero entre frase y frase se cuela algo más honesto: "aunque a veces se chilla".
Porque el matrimonio largo, insisten, no es perfecto. El amor sigue, pero cambia. "De forma diferente a cuando se empieza", explican. Menos intensidad, quizá, pero más conocimiento.
Salvador y Lola, 70 y 68 años
Él tenía 18 años y ella 16. Se conocían de antes, pero fue trabajando en la misma farmacia cuando surgió su historia de amor y empezaron a estar juntos.
Más de cincuenta años después, siguen en Castellón que es donde siempre han estado. Dos hijos, cuatro nietos y una idea bastante clara de cómo se mantiene una relación tanto tiempo: “Paciencia y aguantarnos”, dicen ambos.
No hablan de una relación perfecta o sin roces: “Discutir, discutimos alguna vez”, reconocen. Pero con un matiz importante: nunca han dejado de hablarse durante días, cuentan que eso de estar cuatro o cinco días sin hablar no lo han hecho en la vida. De hecho, el enfado les dura poco: “Yo digo que no le voy a hablar en una semana… y al día siguiente ya le digo ‘buenos días’ y ni me acuerdo”, reconoce Lola.
Cuando miran a las parejas jóvenes, no son optimistas, creen que ahora cuesta más durar.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cierra una conocida franquicia del centro de Castelló y da paso a un nuevo negocio
- Educación suspende las clases en un colegio de Castelló por la presencia de ratas
- Castelló pierde otro comercio histórico del centro: baja la persiana tras 30 años en la calle Caballeros
- El barrio del centro de Castelló donde casi la mitad de vecinos son extranjeros: mayoría de sudamericanos y renta per cápita muy modesta
- Así se construye el innovador edificio prefabricado que Castelló levantará en tiempo récord
- Extraen 30.000 metros cúbicos de arena de la playa del Pinar de Castelló para abastecer a otras dos de la provincia
- Adiós a un negocio clásico de la Magdalena en Castelló: 'Ha habido niñas a las que he visto formar una familia. Muchos clientes los considero amigos
- Un refugio antiaéreo a 50 metros de la playa de Castelló