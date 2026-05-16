Carrasco vuelve a solicitar una reunión con el ministro Luis Planas para abordar los recortes en las Islas Columbretes ante la llegada del verano

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha vuelto a solicitar por carta una reunión con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, para abordar la situación de la Reserva Natural Marina de las Islas Columbretes y los riesgos derivados de la falta de vigilancia presencial, especialmente ante la proximidad del verano.

La nueva misiva se remite tras la respuesta recibida a la comunicación enviada el pasado 16 de abril, en la que ya reclamaba un encuentro para trasladar personalmente al Ministerio la preocupación del Ayuntamiento por los recortes en el sistema de control de Columbretes. Casi un mes después, el consistorio considera que siguen existiendo cuestiones pendientes y falta de respuestas concretas en la contestación emitida por el gobierno de España .

Carrasco ha explicado que “aunque se ha recibido contestación al escrito remitido en abril, desde nuestro punto de vista siguen existiendo asuntos que no han quedado resueltos conforme a lo que solicitamos. Por eso, consideramos necesario mantener una reunión con el ministro Luis Planas a la mayor brevedad posible, para analizar el estado actual del sistema de control, contrastar los diferentes puntos de vista y definir actuaciones concretas ante un tema que preocupa profundamente a Castellón”.

En su escrito, la alcaldesa incide en la urgencia de reforzar la seguridad de Columbretes de cara al periodo estival, cuando aumenta de forma notable la afluencia de embarcaciones y visitantes. Por este motivo, reclama una solución inminente desde la máxima lealtad institucional entre administraciones.

El equipo de gobierno advierte de las consecuencias que esta situación puede tener sobre un enclave natural de enorme valor ecológico. En concreto, alerta de que la ausencia de medios suficientes puede favorecer la presencia de pescadores furtivos y poner en riesgo la biodiversidad de la reserva.

En este sentido, Carrasco ha subrayado que “la Reserva Natural Marina de las Islas Columbretes es uno de los mayores tesoros medioambientales de Castellón y no puede quedar expuesta a la falta de vigilancia presencial. Ante el incremento de embarcaciones y visitantes previsto durante los meses estivales, necesitamos una solución inmediata que garantice la conservación de un enclave natural de valor incalculable”.

El equipo de gobierno ya trasladó esta preocupación al Ministerio en la comunicación remitida el pasado 16 de abril, en la que solicitaba la reversión de los recortes de personal y advertía de la situación de desprotección que puede sufrir la reserva en periodos de mayor afluencia, como Semana Santa o los meses de verano.

Carrasco insiste en que la defensa de Columbretes debe abordarse con urgencia, al tratarse de “un espacio natural de referencia por su valor ecológico y por su importancia para Castellón”. Por ello, el consistorio vuelve a reclamar diálogo, coordinación y medidas efectivas que garanticen su vigilancia durante todo el año, especialmente en las etapas de mayor presión sobre el entorno.

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La alcaldesa ha remarcado que el equipo de gobierno “no va a cejar en su empeño hasta conseguir la mejor solución para las Islas Columbretes”. “Vamos a seguir insistiendo ante el Ministerio, desde la responsabilidad institucional pero también desde la firmeza, porque la protección de este enclave no admite más demoras. Nuestro objetivo es claro: lograr las mejores garantías de vigilancia, conservación y futuro para uno de los grandes patrimonios naturales de Castellón”.