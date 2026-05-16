El parque Ribalta de Castelló acoge la exitosa III edición de FamiliÓN con alta participación familiar

El parque Ribalta se ha convertido este sábado en el epicentro de las familias de Castelló con la celebración de la III edición de FamiliÓN, el festival impulsado por la concejalía de Familia e Infancia, que ha vuelto a registrar una elevada participación de familias a lo largo de toda la jornada y que ha contado entre otros con la presencia de la directora territorial de Servicios Sociales, Infancia y Adolescencia, María José Arquimbau.

Desde las 11.30 horas, el parque ha funcionado como un gran espacio de encuentro con una programación continua de actividades, talleres y propuestas para todos los públicos.

Muchas familias se han acercado hasta Ribalta para vivir este evento. / Mediterráneo

El paseo central del parque Ribalta ha acogido diferentes zonas temáticas que han registrado actividad constante durante toda la jornada, como el espacio de juegos XXL y juegos de mesa, la zona deportiva, los talleres educativos y creativos, el escenario con música en directo y la zona de magia.

También ha tenido una gran acogida el área de información de las entidades participantes, que han podido dar a conocer su labor a las familias asistentes.

Uno de los momentos centrales del programa ha sido la lectura del manifiesto en apoyo a las familias, celebrada a mediodía con la participación de todas las entidades, que ha dado paso a uno de los actos más concurridos de la jornada: la paella monumental, que ha reunido a numerosos asistentes en un ambiente de convivencia y encuentro en el propio parque Ribalta.

'Showcooking' saludable

La zona de showcooking saludable ha sido otra de las novedades más destacadas de esta edición, junto con la ampliación del horario del festival hasta la tarde, lo que ha permitido que muchas familias pudieran disfrutar del evento de forma más flexible y prolongada. A lo largo del día, el flujo de público ha sido constante, especialmente en las actividades infantiles, que han concentrado gran parte de la participación.

El concejal de Familia del Ayuntamiento de Castello, Alberto Vidal, no se ha perdido el evento. / Mediterráneo

El concejal de Familia e Infancia, Alberto Vidal, ha destacado que “FamiliÓN ha sido un éxito rotundo de participación, con el parque Ribalta lleno de vida durante toda la jornada y con familias disfrutando de una programación muy completa y diversa”. Vidal ha subrayado que “este tipo de eventos reflejan el compromiso del Ayuntamiento con las familias de Castellón y con la creación de espacios de convivencia reales, abiertos y accesibles para todos”.

El edil ha querido poner en valor el papel de las entidades participantes, señalando que “sin su implicación y su trabajo constante durante todo el año no sería posible un evento de estas características”. En este sentido, ha añadido que “FamiliÓN es también un reconocimiento al tejido asociativo de la ciudad, que es fundamental para construir una sociedad más cohesionada y participativa”.

Núcleo esencial

Vidal ha insistido además en que “Castelló es una ciudad que cree en las familias como núcleo esencial de la sociedad”, y ha afirmado que “eventos como este ayudan a fortalecer los vínculos entre generaciones, fomentar hábitos de ocio saludable y reforzar la convivencia en los espacios públicos”.

La edición de este año ha reunido a alrededor de 15 entidades y asociaciones, que han contribuido a dinamizar el evento con actividades, información y espacios de participación. Entre ellas han estado el Colegio de Psicología de la Comunitat Valenciana, Cáritas Interparroquial, APNAC, Monofamilias, la Asociación Juvenil Caudiel, la Diócesis de Segorbe-Castellón, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y la Iglesia Evangélica Templo Cristiano La Hermosa, además de las entidades integradas en la Casa de la Familia, como Mas de Dos, Fanucas y FAMOCOVA.

También ha participado la Unidad de Educación Vial de la Policía Local de Castellón, que ha ofrecido actividades de concienciación y educación para los más pequeños.

El festival de la Familia cierra así su tercera edición con una alta participación y una valoración muy positiva, consolidándose como una cita estable dentro de la programación municipal y como un punto de encuentro clave para las familias y el tejido asociativo de Castellón.