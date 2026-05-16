El parque Ribalta acoge el 'Familión', punto de encuentro y diversión para las familias de Castelló
La capital de la Plana celebra la tercera edición del festival con una completa jornada con actividades para todos los públicos
Las familias de Castelló tienen una cita, el sábado, 16 de mayo, que nadie se puede perder en el parque Ribalta. Una jornada para disfrutar padres y madres con sus hijos, u otros familiares, en un festival que este año celebra su tercera edición y que llenará la emblemática zona de la capital de la Plana de actividades y música. Se trata de Familión, el evento impulsado por la concejalía de Familia e Infancia del Ayuntamiento de Castelló con el objetivo de reforzar la convivencia intergeneracional y el ocio educativo.
El festival, que se desarrolla de 11.30 a 19.30 horas, contará con actividades tanto para público adulto como para infantil. Será justo media hora después de la inauguración oficial cuando tenga lugar la lectura de un manifiesto de apoyo a la familia por parte de las entidades participantes. A partir de ese momento, el paseo central del parque Ribalta albergará diferentes zonas temáticas pensadas para todos los públicos y orientadas a fomentar la participación conjunta de padres, madres e hijos.
Cabe destacar que habrá un photocall, espacios de juegos deportivos, juegos XXL y juegos de mesa, además de un área destinada a las quince asociaciones y entidades vinculadas a la familia e implicadas en el evento, quienes tendrán la oportunidad de dar a conocer de cerca el trabajo que desarrollan durante todo el año. La programación también incluye actuaciones de música en directo, espectáculos de magia, y talleres educativos y de grafiti que harán las delicias de los asistentes.
Ampliación de la jornada
Este año, como gran novedad, Familión amplía su programación hasta la tarde, lo que permitirá a las familias que así lo deseen pasar todo el día en el parque Ribalta. De hecho, para mantener el ritmo durante todo el día se establecerá una zona de pícnic en la que, además de comer, se realizará un showcooking saludable y se servirá una paella monumental para los asistentes, reforzando el carácter participativo de una iniciativa ya consolidada en el calendario.
«Año tras año, Familión se consolida como un éxito de participación y de implicación por parte de las familias castellonenses, y refleja el compromiso de este gobierno municipal por situar a la familia en el centro de las políticas públicas al considerar que constituye uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad y un espacio esencial para la educación, la convivencia y la transmisión de valores», explica el concejal de Familia e Infancia del Ayuntamiento de Castelló, Alberto Vidal.
En principio no se prevé lluvia y, aunque el cielo esté algo gris según la previsión, se espera que Familión sea un día para el recuerdo.
15 asociaciones implicadas
Participan en esta tercera edición del festival Familión en el parque Ribalta de la capital de la Plana entidades como el Colegio de Psicología de la Comunitat Valenciana. Valenciana, Cáritas Interparroquial, APNAC, Monofamilias, la Asociación Juvenil Caudiel, la Diócesis de Segorbe-Castellón y las asociaciones integradas en la Casa de la Familia y la unidad de Educación Vial de la Policía Local.
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