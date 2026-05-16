El PSOE de Castelló exige al gobierno garantizar el acceso a la información sobre el almacén de residuos contaminantes

El Grupo Municipal Socialista de Castelló ha reclamado al gobierno de Begoña Carrasco que garantice plenamente el derecho de los vecinos y vecinas afectados por el proyecto de almacén de residuos, con materiales contaminantes, previsto junto a la carretera Alcora a presentar alegaciones durante el periodo de exposición pública de la licencia ambiental.

El portavoz adjunto socialista, José Luis López, ha advertido de que numerosos residentes de la zona están trasladando dificultades para acceder a la información y consultar la documentación necesaria para poder presentar alegaciones contra este proyecto impulsado por el gobierno municipal de PP y Vox.

“Estamos hablando de una instalación con un enorme impacto para cientos de familias del distrito oeste de Castelló y el ayuntamiento tiene la obligación de actuar con absoluta transparencia y de facilitar toda la información necesaria a los vecinos y vecinas afectados”, ha señalado López.

Cercana a viviendas

Desde el PSPV de Castelló recuerdan que esta planta de tratamiento y almacenamiento de residuos de construcción y derribos se pretende ubicar muy cerca de viviendas de la carretera Alcora, San José Obrero, Grupo Reyes, Cuadra Natora y Venta Nova, además de dos centros educativos, lo que ha generado una creciente preocupación vecinal por las posibles afecciones medioambientales, el incremento del tráfico pesado y la presencia de materiales contaminantes como sílice o restos de amianto.

En este sentido, José Luis López ha reclamado al gobierno municipal que facilite el acceso completo al expediente, refuerce la atención presencial y garantice horarios suficientes y mecanismos accesibles para que cualquier persona afectada pueda ejercer su derecho a presentar alegaciones.

“Lo que no puede ocurrir es que los vecinos y vecinas tengan la sensación de que se les ponen obstáculos para ejercer un derecho básico como es participar y alegar frente a un proyecto que afecta directamente a su salud y a su calidad de vida”, ha afirmado.

Carrera de obstáculos

El portavoz adjunto socialista ha insistido en que “la participación ciudadana no puede convertirse en una carrera de obstáculos ni depender de la voluntad política del Partido Popular”. Además, López ha criticado que “da la sensación de que el gobierno de Begoña Carrasco tiene mucha prisa por sacar adelante este proyecto, pero muy poco interés en escuchar a las familias afectadas”.

Desde el Grupo Municipal Socialista recuerdan que ya ha solicitado acceso al expediente completo de la licencia ambiental y a toda la información relativa a las notificaciones remitidas a los vecinos y vecinas afectados, con el objetivo de garantizar que el procedimiento se desarrolla con todas las garantías y con total transparencia.

“Desde el PSPV vamos a seguir acompañando a los vecinos y vecinas y apoyando todas las acciones necesarias para defender su derecho a informarse, organizarse y presentar alegaciones frente a un proyecto que genera una enorme preocupación social en el distrito oeste de Castelló”, ha concluido José Luis López.