Castelló estrena los itinerarios de inclusión social con casi 200 personas

El Ayuntamiento de Castelló ha puesto en marcha este año y de forma pionera en la ciudad los itinerarios de inclusión social con el fin de ofrecer herramientas a las personas más desfavorecidas para que se formen en diferentes competencias y logren encontrar un empleo y subsistir mediante sus propios medios.

Una iniciativa en la que ya participan casi 200 personas (117 mujeres y 73 hombres), la mayoría de ellas entre 30 y 50 años (115) y en la que 29 tienen entre 18 y 29 años y 46 más de 50, según explicó la concejala de Bienestar Social, Clara Adsuara.

«El objetivo de este programa es fomentar la inclusión activa para promover la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la participación activa además de mejorar la empleabilidad para los grupos desfavorecidos», destacó la edila.

Personas de servicios sociales

En concreto, los trabajadores de este programa buscan personas que acuden a los servicios sociales municipales y que están cobrando ayudas, como el ingreso mínimo vital o la renta valenciana de inclusión, y que los funcionarios consideran que tienen el potencial para conseguir un trabajo y salir adelante sin depender de estas subvenciones económicas. Así, el consistorio crea con ellos un itinerario individualizado en el que se analiza y se diagnostica en profundidad su situación y a partir de ahí se elabora una hoja de ruta en la que serán acompañados por los trabajadores municipales hasta lograr la inclusión.

«Se les forma en habilidades y en competencias que les servirán posteriormente a encontrar un trabajo y promocionar en empresas», detalló Adsuara, quien concretó que las fases del programa son cuatro: preparación, acogida y revisión de la valoración y diagnóstico, diseño del itinerario y desarrollo del mismo por parte del Ayuntamiento.

Los participantes en estos itinerarios, que se desarrollan en los centros sociales de cada uno de los seis distritos de la ciudad y para los que se han contratado a 15 personas que son trabajadores y educadores sociales para impartirlos, participan en talleres sobre la brecha digital, habilidades sociales, economía doméstica y actividades motivacionales. Además, existen otros dos específicos para dos colectivos. Uno de ellos está dirigido a las mujeres para fortalecer y ampliar las redes de apoyo y la calidad de vida de las mujeres participantes, y el otro es un grupo de conversación para favorecer la inclusión de las personas inmigrantes a través del conocimiento de la lengua y la cultura del territorio de acogida, potenciando las habilidades sociales, capacidades y competencias personales.