Castelló refuerza su promoción internacional en Oporto en un workshop con 65 agencias de viajes portuguesas

El Patronato de Turismo ha organizado un workshop profesional celebrado en Oporto, en el que han participado 65 agencias de viajes portuguesas. Esta acción se enmarca dentro de la estrategia de promoción internacional que el organismo está desarrollando con el objetivo de reforzar la presencia del destino en mercados emisores estratégicos y seguir ampliando las oportunidades de comercialización turística en el exterior.

El encuentro ha permitido establecer contacto directo con agentes del sector turístico portugués, facilitando el intercambio profesional y la presentación de la oferta turística de Castellón como un destino mediterráneo diferenciado. Durante la jornada se han puesto en valor los principales atractivos del territorio, con especial atención a la calidad de la oferta, la diversidad de recursos y el papel destacado de la gastronomía como elemento de identidad y atracción turística.

La concejal de Turismo, Arantxa Miralles, ha señalado que esta iniciativa “forma parte de la estrategia de promoción internacional que estamos llevando a cabo y nos permite consolidar relaciones con agencias que quieren apostar por un turismo mediterráneo de calidad”. En este sentido, ha destacado la importancia de seguir reforzando la presencia del destino en mercados como el portugués mediante acciones directas con el sector profesional.

Miralles ha añadido además que este tipo de encuentros “son fundamentales para seguir dando a conocer la riqueza de nuestra oferta turística”, subrayando el valor de elementos como la gastronomía local, el entorno natural y la autenticidad del destino como factores clave para diferenciar a Castellón dentro del arco mediterráneo.

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El workshop de Oporto se integra en la hoja de ruta del Patronato de Turismo de Castellón para continuar impulsando su proyección internacional, con especial atención a mercados de proximidad que muestran un interés creciente por destinos que combinan calidad, experiencia y turismo mediterráneo sostenible.