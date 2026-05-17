El Ayuntamiento de Castelló impulsa mejoras en el parque del Meridiano para reforzar su conservación y uso vecinal

El Ayuntamiento de Castellón impulsa nuevas mejoras en el Parque del Meridiano, uno de los enclaves naturales y patrimoniales más singulares de la ciudad, con el objetivo de reforzar su conservación, mejorar su imagen y garantizar el disfrute de vecinos y visitantes.

El concejal de Medio Ambiente, Gonzalo Romero, junto a la Teniente de alcalde del Grao, Ester Giner, y el presidente de la Asociación de Vecinos Parque Meridiano, ha visitado este enclave natural en los alrededores del Camí La Plana para avanzar las actuaciones previstas

Nuevas actuaciones

Como parte de las mejoras incluidas en el contrato de mantenimiento de parques y jardines, en el que se integra el Parque del Meridiano, Romero ha adelantado que “se van a sustituir las traviesas de madera que delimitan los caminos interiores del parque, deterioradas por el paso del tiempo. En total, se actuará sobre 500 metros lineales de traviesas”.

Además, se va a reparar el puente de madera situado en el centro del parque, que permite salvar la acequia que discurre por el interior del recinto y cuya limpieza está prevista dentro de este mantenimiento. También, está programada la restauración de los elementos de madera del parque, que serán decapados y pintados de nuevo, especialmente las mesas de pícnic. Asimismo, el edil ha añadido que “se va a proceder a la renovación de papeleras”.

El concejal de Medio Ambiente ha señalado que “en materia de jardinería, se recortarán los setos perimetrales y se revisará todo el arbolado con el objetivo de eliminar ramas partidas durante los últimos episodios de viento, reforzando así la seguridad y el buen estado del entorno”.

Estas actuaciones se enmarcan dentro del Plan de renaturalización impulsado por el Ayuntamiento de Castellón, que tiene como objetivo conservar, mejorar y poner en valor los espacios verdes de la ciudad, garantizando su adecuado mantenimiento y favoreciendo su uso como zonas de ocio y convivencia.

Por su parte, la Teniente de alcalde del Grau, Ester Giner, ha destacado que “el Parque Meridiano es un espacio muy querido por los vecinos del Grau y de la Marjalería, y actuaciones como estas contribuyen a seguir dinamizando el distrito marítimo y a mejorar la calidad de vida de quienes lo disfrutan a diario”. Giner ha incidido en que “escuchar a los vecinos y atender sus necesidades es clave para seguir mejorando nuestros barrios y mantener en buen estado los espacios públicos”.

El concejal de Medio Ambiente, Gonzalo Romero, ha subrayado que “desde el Gobierno municipal seguimos actuando para mantener nuestros parques en las mejores condiciones, porque son espacios fundamentales para el bienestar de la ciudadanía y para fomentar hábitos de vida saludables”. En este sentido, ha añadido que “estas mejoras reflejan el compromiso de este equipo de gobierno con una ciudad más verde, más sostenible y más respetuosa con su entorno natural”.

Un enclave singular

El Parque del Meridiano, con una extensión de aproximadamente 10.780 metros cuadrados, está situado en plena Marjalería castellonense, un entorno de gran valor ecológico caracterizado por la presencia de acequias, zonas húmedas y una rica biodiversidad.

Se trata de un espacio singular tanto por su valor ambiental como por su relevancia geográfica, ya que en este punto confluyen el Meridiano 0º o de Greenwich y el paralelo 40º Norte, circunstancia que lo convierte en un lugar emblemático dentro del término municipal.

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Además, el parque cuenta con elementos patrimoniales como el monolito del Meridiano, construido en 1988, y la ermita de la Virgen de la Asunción, así como una importante riqueza en flora y fauna propia de los humedales, lo que refuerza su valor como espacio natural y educativo.