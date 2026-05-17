Veinticinco años del campanario de Sant Pere del Grau de Castelló, un símbolo marinero que alza su voz

El distrito marítimo de Castelló ha vivido este domingo la gran jornada de su celebración del 25 aniversario del campanario de la parroquia de Sant Pere del Grau. En una jornada declarada como festa principal del Campanar, los tradicionales tocs d'alba i tocs de missa a cargo del Gremi de Campaners de Castelló han supuesto el arranque a la programación del día.

También se ha celebrado una multitudinaria misa mayor en la que ha participado la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, acompañada por la teniente de alcalde del Grau, Ester Giner. Una cita en la que también han estado presentes las reinas del Grau, Claudia Albert Giner y María Salom Fallan, junto a los presidentes Miguel Valerino Santolaria y el presidente infantil, Miguel Ramírez León.

Además, han asistido otras autoridades como el vicepresidente segundo de la Diputació de Castelló y responsable de las áreas de Turismo y Pesca, Andrés Martínez, así como el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores Sant Pere del Grau, Manuel Peña.

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, no se ha perdido el día grande de las celebraciones. / Mediterráneo

La misa ha dado paso a un acto institucional de reconocimiento a las entidades y personas que han hecho posible la celebración de este 25 aniversario, momento en el que la alcaldesa ha dirigido unas palabras al público presente.

Carrasco ha recordado que “hace veinticinco años, el Grau tomó una decisión que cambiaría para siempre su historia como fue la construcción del campanario de la parroquia de Sant Pere. Y hoy celebramos un cuarto de siglo desde que los vecinos alzaron algo mucho más grande que un edificio, ya que crearon un símbolo que es, por encima de todo, la voz de un pueblo, la voz del Grau y su identidad marinera, la voz de la mar”.

Al terminar este homenaje institucional, los asistentes han podido disfrutar del tradicional reparto de coquetes i mistela, en una cita festiva amenizada por los bailes tradicionales a cargo del Grup de Danses Illes Columbretes. A continuación, como broche de oro, se ha escuchado un vuelo general de todas las campanas del campanario en conmemoración de estos 25 años.

'El campanar del mar'

La jornada conmemorativa de este domingo tuvo su previa en la noche del sábado con el estreno de El campanar de la mar, gracias a Xarxa Teatre, que ofreció a los asistentes un espectacular videomapping arquitectónico sobre la fachada de la parroquia de Sant Pere y el campanario, con el protagonismo de música, efectos visuales, danza y pirotecnia.

Una velada histórica que contó con la colaboración también del Gremi de Campaners de Castelló, el Grup de Danses Illes Columbretes y el grupo de teatro del Maset de Frater.

El espectáculo recorrió, a través de seis escenas, el nacimiento del campanario, la vida cotidiana del Grao, su relación con la mar, su papel como torre del pueblo y protector simbólico, la figura del ángel del Campanar y la voz colectiva de los graueros.

La propuesta combinó mapping arquitectónico, música, efectos visuales, danza vertical, escenas teatrales, cantos, toques de campanas y pirotecnia.

Exposición

Además, la conmemoración de este 25 aniversario continuará, en el mes de junio, con una gran exposición monográfica dedicada al campanario de Sant Pere del Grau. Una propuesta cultural que se podrá visitar en el interior de la iglesia y que está organizada de forma conjunta por la Colla ‘Papa i Non’, el Agrupament Scout ‘Sant Pere’ del Grau y el Gremi de Campaners de Castelló.

La programación prevista continuará durante las fiestas de Sant Pere con nuevas propuestas, entre ellas las Cantaes de Sant Joan del 19 de junio, una actuación el 1 de julio del Grup de Danses Illes Columbretes junto al Gremi de Campaners, y la subida guiada al campanario el 4 de julio como colofón a este 25 aniversario.