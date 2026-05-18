Cambio de propiedad en el bar Las Planas para seguir igual: La tercera generación compra el local para blindar su historia en el Grau de Castelló
La familia Guillamón se hace en propiedad con el popular establecimiento tras 80 años de alquiler, garantizando la supervivencia de uno de los 'templos del esmorzaret' de la provincia
El Bar Las Planas del Grau de Castelló abre una nueva etapa en su historia. La familia Guillamón, vinculada al establecimiento desde mediados del siglo pasado, ha adquirido la propiedad del local que venía gestionando en régimen de alquiler desde el año 1946. La operación convierte a los hermanos Carlos y Vicente Guillamón en propietarios del inmueble, un paso clave para garantizar la continuidad de uno de los bares más emblemáticos del distrito marítimo.
Hasta ahora, Las Planas no pertenecía a la familia, pese a que su nombre está ligado de forma inseparable a varias generaciones de los Guillamón. El contrato de arrendamiento se extinguía y, pese a la posibilidad de seguir prorrogando el alquiler, los actuales responsables optaron por formalizar la compra del local. De este modo, el negocio familiar deja de estar sujeto a la continuidad de un contrato con terceros y consolida su arraigo en la avenida del Port, a escasos metros del mar.
La adquisición tiene un fuerte valor simbólico para un bar que forma parte de la memoria sentimental y gastronómica del Grau. Fundado como negocio familiar por Amadeo Guillamón y María Celades, Las Planas comenzó su andadura en 1946 y abrió como bar en 1947. Desde entonces, ha sido pensión, restaurante, punto de encuentro vecinal y parada obligatoria para quienes buscan un almuerzo tradicional en Castelló.
Muere Vicente Guillamón, histórico gerente del bar Las Planas del Grau
Muchos ilustres en Las Planas
Por sus mesas han pasado vecinos del puerto, trabajadores del mar, familias enteras y también nombres ilustres como Antonio Machín, Ava Gardner o Luis Miguel Dominguín. Pero la fama del local no se ha construido sobre las celebridades, sino sobre una fórmula mucho más sencilla: sepia, mejillones, bocadillos con historia y carajillos bien hechos.
La sepia es, de hecho, la gran seña de identidad de Las Planas. Montse Terrado, nuera de los fundadores y alma del bar durante décadas, ha mantenido la receta heredada de María Celades. La salsa, utilizada también en los mejillones, se basa en aceite, ajo, perejil, sal y un toque de cayena. Un aliño sencillo en apariencia, pero reconocible para varias generaciones de clientes.
Carlos Guillamón, actual gerente y ahora también propietario junto a su hermano Vicente, representa la tercera generación al frente del establecimiento. En los últimos años, el bar ha mantenido su personalidad sin concesiones: una carta breve, horarios muy marcados y una identidad popular que lo aleja de modas pasajeras. Allí no se va a buscar una experiencia sofisticada, sino un almuerzo de los de siempre.
Además de la sepia y los mejillones, Las Planas conserva bocadillos que ya forman parte del lenguaje propio del Grau, como el Bombero, el Farnós, el Dimoni o el Peseta. Muchos nacieron de clientes habituales y acabaron incorporándose a la carta, reforzando ese carácter de bar de confianza, de tertulia y de costumbre.
La compra del local supone ahora un punto de inflexión. Tras casi ocho décadas de gestión familiar sin propiedad sobre el inmueble, los Guillamón aseguran jurídicamente la continuidad del negocio en el mismo enclave donde se ha hecho popular. En un momento en el que muchos bares históricos desaparecen por cambios de titularidad, subidas de alquiler o falta de relevo, Las Planas da el paso contrario: afianza su futuro sin renunciar a su pasado.
Recuerda que si quieres ponerte en contacto con ‘Mediterráneo’ para enviar una información, fotografía o vídeo relevante de la provincia de Castellón puedes hacerlo escribiendo un mensaje privado al perfil oficial del periódico en Facebook, Instagram y Twitter; pudiendo escribir también al correo electrónico rfabian@epmediterraneo.com, o si es más cómodo vía Whatsapp o Telegram, en el número de teléfono 680558577.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cierra una conocida franquicia del centro de Castelló y da paso a un nuevo negocio
- Educación suspende las clases en un colegio de Castelló por la presencia de ratas
- El barrio del centro de Castelló donde casi la mitad de vecinos son extranjeros: mayoría de sudamericanos y renta per cápita muy modesta
- Así se construye el innovador edificio prefabricado que Castelló levantará en tiempo récord
- Extraen 30.000 metros cúbicos de arena de la playa del Pinar de Castelló para abastecer a otras dos de la provincia
- Adiós a un negocio clásico de la Magdalena en Castelló: 'Ha habido niñas a las que he visto formar una familia. Muchos clientes los considero amigos
- Un refugio antiaéreo a 50 metros de la playa de Castelló
- La Potra Salvaje y la prestigiosa orquesta La Misión pondrán el ritmo musical a las fiestas de Sant Pere 2026 en el Grau de Castelló