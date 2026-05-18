Cambio de propiedad en el bar Las Planas para seguir igual: La tercera generación compra el local para blindar su historia en el Grau de Castelló

El Bar Las Planas del Grau de Castelló abre una nueva etapa en su historia. La familia Guillamón, vinculada al establecimiento desde mediados del siglo pasado, ha adquirido la propiedad del local que venía gestionando en régimen de alquiler desde el año 1946. La operación convierte a los hermanos Carlos y Vicente Guillamón en propietarios del inmueble, un paso clave para garantizar la continuidad de uno de los bares más emblemáticos del distrito marítimo.

Hasta ahora, Las Planas no pertenecía a la familia, pese a que su nombre está ligado de forma inseparable a varias generaciones de los Guillamón. El contrato de arrendamiento se extinguía y, pese a la posibilidad de seguir prorrogando el alquiler, los actuales responsables optaron por formalizar la compra del local. De este modo, el negocio familiar deja de estar sujeto a la continuidad de un contrato con terceros y consolida su arraigo en la avenida del Port, a escasos metros del mar.

La adquisición tiene un fuerte valor simbólico para un bar que forma parte de la memoria sentimental y gastronómica del Grau. Fundado como negocio familiar por Amadeo Guillamón y María Celades, Las Planas comenzó su andadura en 1946 y abrió como bar en 1947. Desde entonces, ha sido pensión, restaurante, punto de encuentro vecinal y parada obligatoria para quienes buscan un almuerzo tradicional en Castelló.

Muchos ilustres en Las Planas

Por sus mesas han pasado vecinos del puerto, trabajadores del mar, familias enteras y también nombres ilustres como Antonio Machín, Ava Gardner o Luis Miguel Dominguín. Pero la fama del local no se ha construido sobre las celebridades, sino sobre una fórmula mucho más sencilla: sepia, mejillones, bocadillos con historia y carajillos bien hechos.

La sepia es, de hecho, la gran seña de identidad de Las Planas. Montse Terrado, nuera de los fundadores y alma del bar durante décadas, ha mantenido la receta heredada de María Celades. La salsa, utilizada también en los mejillones, se basa en aceite, ajo, perejil, sal y un toque de cayena. Un aliño sencillo en apariencia, pero reconocible para varias generaciones de clientes.

Montse Terrado, nuera de los fundadores y alma del bar durante décadas junto a su marido Vicente. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Carlos Guillamón, actual gerente y ahora también propietario junto a su hermano Vicente, representa la tercera generación al frente del establecimiento. En los últimos años, el bar ha mantenido su personalidad sin concesiones: una carta breve, horarios muy marcados y una identidad popular que lo aleja de modas pasajeras. Allí no se va a buscar una experiencia sofisticada, sino un almuerzo de los de siempre.

Además de la sepia y los mejillones, Las Planas conserva bocadillos que ya forman parte del lenguaje propio del Grau, como el Bombero, el Farnós, el Dimoni o el Peseta. Muchos nacieron de clientes habituales y acabaron incorporándose a la carta, reforzando ese carácter de bar de confianza, de tertulia y de costumbre.

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Los bocadillos de sepia del Bar Las Planas, toda una institución más allá de las fronteras del Grau. / Mediterráneo

La compra del local supone ahora un punto de inflexión. Tras casi ocho décadas de gestión familiar sin propiedad sobre el inmueble, los Guillamón aseguran jurídicamente la continuidad del negocio en el mismo enclave donde se ha hecho popular. En un momento en el que muchos bares históricos desaparecen por cambios de titularidad, subidas de alquiler o falta de relevo, Las Planas da el paso contrario: afianza su futuro sin renunciar a su pasado.