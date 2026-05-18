Castelló estrena un nuevo portal de Transparencia con acceso a contratos, subvenciones y sueldos públicos

El Ayuntamiento de Castelló ha presentado este lunes el nuevo portal de Transparencia municipal, una plataforma renovada que busca mejorar el acceso de la ciudadanía a la información pública y reforzar la digitalización de la administración local. El concejal de Modernización e Informática, Francisco Cabañero, ha sido el encargado de dar a conocer la nueva herramienta, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de Internet, que se conmemoró este pasado 17 de mayo.

Durante la presentación, Cabañero ha destacado que el nuevo portal, disponible en transparencia.castello.es, nace con el objetivo de ofrecer “información clara, accesible y actualizada sobre la gestión municipal” y acercar la administración a los vecinos y vecinas de Castellón.

El edil ha explicado que esta iniciativa forma parte de la estrategia municipal para modernizar los servicios digitales y fomentar la participación ciudadana mediante un acceso “fácil y directo” a información relacionada con presupuestos, subvenciones, contratos, convenios o planes municipales. Entre las principales novedades del portal ha destacado un diseño “más visual e intuitivo”, adaptado a dispositivos móviles, así como la incorporación de herramientas de búsqueda avanzada para localizar información de forma más rápida.

Mejor accesibilidad

Además, el nuevo espacio digital mejora la accesibilidad para garantizar el acceso universal a los contenidos y cumple con la normativa vigente en materia de transparencia, administración electrónica y protección de datos. “Con este nuevo portal damos un paso importante hacia una administración moderna y digital”, ha señalado Cabañero, quien ha subrayado que la plataforma permitirá consultar de manera sencilla “cómo trabaja el Ayuntamiento y cómo se gestionan los recursos públicos”.

El concejal también ha puesto en valor la evolución de los índices de transparencia del consistorio desde el inicio del actual mandato. Según ha indicado, el Ayuntamiento partía de un 32 % de cumplimiento y actualmente ha alcanzado un 82 %, con la previsión de llegar al 90 % en la próxima evaluación correspondiente a 2025.

Durante la comparecencia se ha hecho además una demostración práctica del funcionamiento del portal. Entre los apartados destacados figura el área de “Altos cargos y asimilados”, donde los usuarios pueden consultar currículums, declaraciones y retribuciones de los concejales y responsables municipales, entre otros muchos apartados más.

Cabañero ha concluido asegurando que el proyecto refleja “una forma de gobernar basada en la cercanía y la confianza”, al tiempo que ha agradecido el trabajo de los equipos técnicos y municipales implicados en el desarrollo de la nueva plataforma. Asimismo, ha invitado a la ciudadanía y a los medios de comunicación a utilizar el portal como “una herramienta útil y cercana” para conocer la actividad municipal.