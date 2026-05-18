Vía pública
La elevadísima indemnización que pagará el Ayuntamiento de Castelló a un motorista por caer en la calle
Los hechos ocurrieron el 22 de diciembre de 2023 y es ahora cuando la junta de gobierno local aprobará el importe tras el fallo de la sentencia
El Ayuntamiento de Castelló tendrá que pagar una elevadísima indemnización a un vecino por la caída que sufrió con su motocicleta cuando circulaba por una rotonda entre el camino Cuadra Morteras y la calle Francia de la ciudad. Debido a la existencia de una mancha de aceite que daba la vuelta a la glorieta y que continuaba por otra calle aproximadamente un metro sin estar señalizada, el conductor cayó la seulo y sufrió lesiones como consecuencia de la caída así como daños materiales en su vehículo, según explica la documentación municipal a la que ha tenido acceso este periódico.
Tras comprobarse que el vecino cayó al suelo el 22 de diciembre de 2023 como consecuencia de esta mancha de aceite, la comisión de Patrimonio ha dado luz verde este lunes a que el consistorio le abone 9.986 euros. De esta cantidad 1.000 correrán a cargo del presupuesto municipal mientras que 8.057,23 euros lo pagará el seguro municipal, al igual que los intereses. El municipio también que tendrá que pagar las costas del proceso judicial que son 375 euros. El juzgado ha declarado la responsabilidad del Ayuntamiento dado el mal estado de la vía tal y como se desprende del parte interno d ela Policía Local que indica que existe la mancha deslizante de grandes dimensiones alcanzando toda la longitud de la rotonda y teniendo que intervenir los servicios municipales de limpieza.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cierra una conocida franquicia del centro de Castelló y da paso a un nuevo negocio
- Educación suspende las clases en un colegio de Castelló por la presencia de ratas
- El barrio del centro de Castelló donde casi la mitad de vecinos son extranjeros: mayoría de sudamericanos y renta per cápita muy modesta
- Así se construye el innovador edificio prefabricado que Castelló levantará en tiempo récord
- Extraen 30.000 metros cúbicos de arena de la playa del Pinar de Castelló para abastecer a otras dos de la provincia
- Adiós a un negocio clásico de la Magdalena en Castelló: 'Ha habido niñas a las que he visto formar una familia. Muchos clientes los considero amigos
- Un refugio antiaéreo a 50 metros de la playa de Castelló
- La Potra Salvaje y la prestigiosa orquesta La Misión pondrán el ritmo musical a las fiestas de Sant Pere 2026 en el Grau de Castelló