La elevadísima indemnización que pagará el Ayuntamiento de Castelló a un motorista por caer en la calle

El Ayuntamiento de Castelló tendrá que pagar una elevadísima indemnización a un vecino por la caída que sufrió con su motocicleta cuando circulaba por una rotonda entre el camino Cuadra Morteras y la calle Francia de la ciudad. Debido a la existencia de una mancha de aceite que daba la vuelta a la glorieta y que continuaba por otra calle aproximadamente un metro sin estar señalizada, el conductor cayó la seulo y sufrió lesiones como consecuencia de la caída así como daños materiales en su vehículo, según explica la documentación municipal a la que ha tenido acceso este periódico.

Tras comprobarse que el vecino cayó al suelo el 22 de diciembre de 2023 como consecuencia de esta mancha de aceite, la comisión de Patrimonio ha dado luz verde este lunes a que el consistorio le abone 9.986 euros. De esta cantidad 1.000 correrán a cargo del presupuesto municipal mientras que 8.057,23 euros lo pagará el seguro municipal, al igual que los intereses. El municipio también que tendrá que pagar las costas del proceso judicial que son 375 euros. El juzgado ha declarado la responsabilidad del Ayuntamiento dado el mal estado de la vía tal y como se desprende del parte interno d ela Policía Local que indica que existe la mancha deslizante de grandes dimensiones alcanzando toda la longitud de la rotonda y teniendo que intervenir los servicios municipales de limpieza.