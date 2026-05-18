Qué encontrar en el nuevo portal web el Ayuntamiento de Castelló

El Ayuntamiento de Castelló ha presentado este lunes el nuevo Portal de Transparencia, una herramienta digital que permite a los vecinos consultar de forma clara, accesible y actualizada información sobre la gestión municipal a solo un clic.

El concejal de Modernización y Transparencia, Paco Cabañero, ha sido el encargado de presentar este nuevo espacio web, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de Internet el 17 de mayo.

Durante la rueda de prensa, Cabañero ha realizado una demostración práctica del funcionamiento del portal (transparencia.castello.es), mostrando cómo acceder a la información municipal y consultar contenidos relacionados con presupuestos, contratos, subvenciones, convenios, planes municipales y gestión de los recursos públicos.

El edil ha destacado que “la transparencia es un pilar fundamental de la gestión pública, y con este portal se busca que los vecinos y vecinas de Castellón tengan información clara, accesible y actualizada sobre la gestión municipal”.

Diseño renovado

El nuevo portal incorpora un diseño renovado, más visual e intuitivo, compatible con ordenador y dispositivos móviles. También incluye herramientas de búsqueda avanzada para localizar información de manera ágil y mejoras de accesibilidad para garantizar el acceso universal a los contenidos.

Cabañero ha subrayado que “con este nuevo portal damos un paso importante hacia una administración moderna y digital, facilitando que cualquier vecino o vecina pueda consultar de forma sencilla cómo trabaja su Ayuntamiento o cómo se gestionan los recursos públicos”.

El concejal ha recordado además que, cuando el actual equipo de gobierno llegó al Ayuntamiento, Castellón se encontraba en torno al 30% en los índices de transparencia, mientras que ahora se ha conseguido llegar al 82%. “Esperamos en los índices de 2025 poder llegar al 90%. Pero, por supuesto, no nos conformamos y nuestro objetivo es llegar al 100%”, ha señalado.

El nuevo Portal de Transparencia forma parte de la estrategia municipal para modernizar los servicios digitales, fomentar la participación ciudadana y reforzar la confianza entre la administración y los castellonenses. Cabañero ha afirmado que “este proyecto refleja una forma de gobernar basada en la cercanía y en la confianza”. “La transparencia fortalece la democracia y mejora la relación entre la administración y la ciudadanía”, ha añadido.

El edil ha invitado a toda la ciudadanía a visitar y utilizar el nuevo Portal de Transparencia como una herramienta útil para conocer mejor la actividad municipal y acceder de forma sencilla a la información pública.