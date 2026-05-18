El PSPV suspende a Carrasco con “ocho fracasos educativos” en Castelló y alerta de una legislatura marcada por "retrasos, recortes y propaganda"

El PSPV de Castelló ha denunciado este lunes el “desmantelamiento progresivo” de la educación pública en la ciudad como consecuencia de los recortes y la paralización de inversiones del Consell del PP, así como del “silencio cómplice” de la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, “incapaz de defender los intereses de la comunidad educativa castellonense frente al desprecio del gobierno autonómico”.

En una rueda de prensa protagonizada por Rafa Simó, secretario general del PSPV; Patricia Puerta, portavoz del grupo municipal socialista, y José Luis Lorenz, diputado autonómico y portavoz socialista de educación en Les Corts, los representantes del PSPV han resumido la gestión educativa de Carrasco en “ocho suspensos” que evidencian “la parálisis, el abandono y la falta absoluta de prioridad política hacia la educación pública”.

Rafa Simó ha centrado buena parte de su intervención en denunciar la “desaparición” de la alcaldesa ante la huelga educativa que vive la Comunitat Valenciana. “Tenemos una huelga histórica con profesorado, familias y alumnado diciendo basta a los recortes y al desprecio del Consell, y nadie sabe qué opina Carrasco”, ha lamentado.

El secretario general del PSPV ha acusado a la alcaldesa de “esconderse” y de no atreverse a defender a la comunidad educativa de Castelló ante la Generalitat. “Cuando estaba en la oposición tardaba segundos en ponerse detrás de una pancarta. Ahora calla porque ha decidido ser obediente con el PP de València, aunque eso perjudique a Castelló”, ha afirmado.

Simó ha denunciado además la paralización de proyectos estratégicos como los conservatorios y el IES Cremor, convertidos ya en “el símbolo de la legislatura perdida de Carrasco”. En el caso de los conservatorios, ha recordado que el Partido Popular “ha presupuestado durante años millones de euros y ha ejecutado exactamente cero”, mientras que sobre el instituto Crémor ha criticado “la política del humo y los anuncios vacíos”.

“El PP no solo no impulsa nuevos proyectos, sino que ha destruido la inercia de mejora educativa que dejaron en marcha los gobiernos progresistas”, ha señalado Simó, quien ha concluido asegurando que “la educación pública no puede gestionarse con marketing político”.

Ratas en los colegios

Por su parte, Patricia Puerta ha puesto el foco en el deterioro de los centros educativos públicos de Castelló y en la “falta total de mantenimiento” por parte del gobierno municipal.

“La realidad de los colegios públicos de Castelló es indignante”, ha afirmado la portavoz socialista, quien ha recordado el caso del CEIP Manel García Grau, donde aparecieron ratas mientras el gobierno municipal “miraba hacia otro lado durante meses”. Puerta también ha denunciado los problemas sufridos recientemente en centros como el Carles Salvador y el Sensal, que estuvieron sin agua, así como el deterioro denunciado por las familias del colegio La Marina del Grau.

Además, ha acusado al PP de haber “acabado” con un Pla Edificant que tenía comprometidos cinco colegios fundamentales para la ciudad: Carles Selma, San Agustín, Antonio Armelles, Bisbe Climent y Cervantes. “Todos eran proyectos en marcha que el PP decidió cargarse por sectarismo político”, ha asegurado.

La portavoz socialista también ha criticado las “promesas incumplidas” en centros como el Jaume I o el Soler i Godes, pendientes de las reformas anunciadas, y las deficiencias detectadas incluso en colegios recién inaugurados, como Mestre Canós o Sebastián Elcano. “Las familias y el profesorado están cansados de fotos, titulares y propaganda. Lo que necesitan son soluciones”, ha señalado.

Sin conservatorios

Finalmente, José Luis Lorenz ha advertido de que la huelga de estos días demuestra que “la comunidad educativa valenciana ha dicho basta al abandono y los recortes del PP”. El diputado autonómico ha denunciado desde Les Corts la “falta absoluta de inversiones” del Consell en Castelló y ha asegurado que las respuestas parlamentarias confirman que proyectos como los conservatorios “no avanzarán en toda la legislatura”.

“Castelló se ha convertido en uno de los ejemplos más claros del abandono inversor del PP”, ha afirmado Lorenz, quien también ha criticado el desmantelamiento del Pla Edificant y la contradicción de “reclamar más Formación Profesional mientras bloquean las inversiones educativas”. Desde el PSPV han insistido en que seguirán defendiendo “una educación pública digna, moderna y de calidad” frente a “los recortes, la propaganda y el abandono institucional del PP de la señora Carrasco”.