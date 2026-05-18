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Verònica Ruiz encabezará la lista de Compromís en Castelló para las elecciones municipales

La diputada autonómica tomará el relevo del actual portavoz, Ignasi Garcia, para la cita de 2027

Verònica Ruiz, en rueda de prensa este lunes junto a los concejales de Compromís en el Ayuntamiento.

Verònica Ruiz, en rueda de prensa este lunes junto a los concejales de Compromís en el Ayuntamiento. / MEDITERRÁNEO

Paloma Aguilar

Iván Checa

Castelló

Compromís per Castelló situará a Verònica Ruiz como número uno de su candidatura para las elecciones municipales del 2027. La diputada autonómica de la coalición valencianista pasa así a encabezar la lista tomando el relevo del actual portavoz, Ignasi Garcia.

La formación pretende mejorar los resultados del 2023, cuando obtuvo tres concejales, apostando por un perfil con el que busca abarcar distintas sensibilidades dentro de la izquierda y movilizar al electorado con la vista puesta en recuperar el gobierno municipal, desde entonces en manos de PP y Vox.

Ya fue concejala

Licenciada en Filosofía y Letras por la Universitat de València, Ruiz ya fue concejala en la anterior legislatura, situándose al frente de áreas como Feminismo y LGTBI, Memoria Democrática y Cultura. De hecho, materializó la retirada de la cruz franquista del parque Ribalta.

La coalición ha confirmado la decisión esta misma mañana, en una convocatoria centrada en su proyecto para los próximos comicios, donde Ruiz se ha puesto a disposición del partido para encabezar la lista, que antes deberá superar el proceso orgánico. "Aportaré capacidad de trabajo, honestidad y el proyecto que necesita la ciudad de Castelló", ha destacado la también diputada autonómica, quien ha mencionado el aval que supone su trayectoria en el gobierno municipal y en Les Corts.

"Hora de hacer relevo"

Mientras, Garcia ha señalado que ya ha estado diez años como portavoz de Compromís en el Ayuntamiento y ha puesto en valor tanto la labor de oposición como la de gobierno. No obstante, el actual representante de la coalición en el consistorio ha afirmado que "es hora de hacer relevo" y ha celebrado que una mujer lidere la candidatura en 2027.

A su vez, Garcia ha descartado formar parte de la lista municipal en los próximos comicios. No obstante, todo apunta que entonces podría pasar a formar parte de la candidatura autonómica de la coalición en la provincia, dada su amplia trayectoria política, tanto a nivel local como en la Diputación de Castellón,

Noticias relacionadas y más

Por último, la edila Vera Bou sí que ha dejado la puerta abierta a seguir formando parte de la candidatura de la formación valencianista, siempre que cuente con el aval del partido.

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