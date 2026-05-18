¿Quieres ser voluntario en el eclipse en Castelló? Estos son los requisitos

El Ayuntamiento de Castelló ha puesto en marcha la campaña de voluntariado para el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto de 2026, un fenómeno astronómico histórico que convertirá a las playas de la ciudad en uno de los mejores puntos de España para contemplarlo. La presentación de la iniciativa ha corrido a cargo de la teniente de alcalde del Grau, Ester Giner; la concejala de Turismo, Arantxa Miralles; y el coordinador de actividades del Planetario, Germán Peris.

Durante la rueda de prensa, el consistorio ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para participar como voluntaria en la organización del evento. La campaña está dirigida a mayores de 18 años y las inscripciones podrán realizarse hasta el 18 de junio, tanto de forma telemática como presencial en las tenencias de alcaldía y en el Planetario.

Giner destacó que el eclipse será «un momento histórico» para Castelló, ya que hace más de un siglo que no se contempla un fenómeno de estas características desde la ciudad. «Castellón volverá a ser escenario de un momento irrepetible, que no volverá a repetirse desde nuestra localización hasta el próximo siglo», ha afirmado.

La edil subrayó además que el Ayuntamiento trabaja de forma coordinada desde distintas áreas municipales, entre ellas Turismo, Cultura, Movilidad, Seguridad e Infraestructuras, para garantizar el correcto desarrollo de una jornada que prevé atraer a miles de visitantes. Las personas voluntarias realizarán tareas de información, orientación y apoyo organizativo en las zonas de mayor afluencia.

De izquierda a derecha: el coordinador de actividades del Planetario, Germán Peris; la teniente de alcalde del Grau, Ester Giner, y la concejala de Turismo, Arantxa Miralles. / Belén Nebot

Alta ocupación hotelera

Por su parte, la concejala Miralles, incidió en la proyección internacional que supondrá el eclipse para Castelló y especialmente para las playas del Grau. «Será una oportunidad única para mostrar al mundo todo lo que Castellón puede ofrecer», ha señalado. Miralles destacó que las playas de la ciudad serán «el único lugar de España donde se podrá ver el eclipse desde la playa», un reclamo que ya está teniendo impacto en las reservas hoteleras.

En este sentido, confirmó que los hoteles del Grau ya registran una ocupación prácticamente completa para esas fechas y que los establecimientos de la ciudad presentan también cifras muy elevadas. «Los precios están muy altos para ese día en los hoteles de Castelló», ha reconocido.

La concejala avanzó además algunas de las mejoras realizadas en el litoral de cara a la temporada estival y al propio eclipse, como la renovación de duchas, nuevas torres de vigilancia, zonas adaptadas para personas con movilidad reducida, mobiliario urbano y áreas de sombra en distintos puntos de las playas del Gurugú, Serradal y Pinar.

Planes especiales

Respecto al dispositivo previsto para el 12 de agosto, Miralles confirmó que el Ayuntamiento ya trabaja en un plan especial de movilidad y seguridad junto a Policía Local, Bomberos y Protección Civil. Entre las medidas previstas se encuentran autobuses lanzadera, habilitación de aparcamientos especiales y el refuerzo del transporte público para evitar el colapso del tráfico en la zona marítima. También señaló que el TRAM estará operativo hasta la playa durante esas fechas.

El Ayuntamiento prevé contar con alrededor de 60 personas voluntarias y todas ellas recibirán un pack conmemorativo del eclipse, compuesto por camiseta oficial, gorra, bolsa del evento y dos entradas para un concierto del SOM Festival. Además, antes del evento recibirán formación específica impartida desde el Planetario sobre organización y atención al público.