El Ayuntamiento de Castelló llevará la junta de gobierno a los seis distritos en encuentros con la ciudadanía

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha anunciado que “la junta de gobierno local del Ayuntamiento va a iniciar una serie de sesiones itinerantes y rotatorias que la llevará a los seis distritos de nuestra ciudad, incluido el Grau, en las próximas semanas. Una iniciativa con vocación de continuidad en el futuro”.

De esta manera, Carrasco ha adelantado que “la primera de estas sesiones tendrá lugar en el distrito sur este jueves, a partir de las 9.30 horas, en la sede de la tenencia de alcaldía del distrito sur”.

Según ha comentado la alcaldesa, “esta iniciativa tiene como principal objetivo que, cada medio año, los vecinos de cada uno de los distritos puedan sentir más próxima y cercana la gestión municipal en general, y en especial la de uno de los principales órganos en la toma de decisiones institucionales, como es la Junta de Gobierno Local".

"Este órgano da luz verde a gran parte de los proyectos que marcan el día a día de nuestros barrios y del conjunto de Castelló. Porque Castelló lo hacemos entre todos y todas, es imprescindible que la ciudadanía pueda sentir más cercana y como propia la actividad de un órgano tan importante como es la Junta de Gobierno Local”, ha añadido.

Para Carrasco, “con estas sesiones itinerantes de la Junta de Gobierno Local, queremos también reforzar el vínculo de la administración municipal con el día a día de cada uno de los distritos de nuestra ciudad, de cada uno de sus barrios. Porque el Ayuntamiento de Castelló es sensible y está siempre atento al pulso diario de una ciudad que cada vez está más viva”.

Encuentros con los vecinos

La alcaldesa ha resaltado también que, “además de la celebración de las diferentes juntas de gobierno itinerantes, en estas jornadas vamos a tener un espacio de contacto directo con la ciudadanía. Por eso, parte del equipo de Gobierno atenderá a los vecinos que quieran plantearnos alguna duda o demanda sobre cuestiones relacionadas con el día a día de sus distritos. Unos encuentros ‘tú a tú’ que se realizarán en plazas y espacios abiertos de nuestros barrios”.

Participación ciudadana

Begoña Carrasco ha hecho también hincapié en que “desde el gobierno municipal creemos que la mejor manera de gestionar el día a día de nuestra ciudad es hacerlo de la mano de nuestros vecinos y vecinas, apostando por la escucha activa y la participación ciudadana como herramientas para hacer realidad la transformación de Castelló”.

“En cada proyecto que llevamos a cabo tenemos en cuenta, en primer lugar, los intereses de los castellonenses. Contando con la opinión de nuestros barrios y distritos, con la voz de nuestros vecinos y vecinas, sabemos que estamos avanzando en la dirección correcta”, ha remarcado.

Carrasco también ha insistido en “la voluntad del Gobierno municipal de estar más cerca de los castellonenses, de sus problemas y demandas. Y gracias a la celebración de estas sesiones de la junta de gobierno local vamos a poder hacerlo”.

Calendario de las sesiones

La alcaldesa de Castelló ha avanzado también el calendario de estas sesiones itinerantes de la junta de gobierno local, que continuarán el 18 de junio en la tenencia de alcaldía del Grau.

El 23 de julio tendrá lugar en la tenencia de alcaldía norte; el 10 de septiembre será el turno del distrito centro; mientras que el 22 de octubre se trasladará hasta el distrito oeste. Finalmente, el recorrido itinerante por los seis distritos de la ciudad de Castelló se completará en la tenencia de alcaldía este con la reunión prevista el 19 de noviembre.

El resto de sesiones de la junta de gobierno local se celebrarán, como viene siendo habitual, de manera semanal en la sala de juntas del Ayuntamiento de Castelló.