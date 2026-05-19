Castelló celebra 30 años de cooperación internacional con una exposición y una feria

El concejal de Ciudadanía y Participación, Vicente Sales, ha presentado dos actividades relacionadas con la cooperación que Castelló albergará durante los próximos días. Junto a Isabel Ríos, de Intermón Oxfam, e Iraka Vargas, de la Coordinadora de ONGD, ha dado a conocer la exposición 30 años de cooperación al desarrollo desde Castelló y la celebración de la Feria del Comercio Justo y la Economía Social.

La muestra se inaugurará este miércoles, a las 18.30 horas, en el espacio cultural del Menador, y ofrecerá un recorrido visual por tres décadas de proyectos, alianzas y aprendizajes impulsados desde la política municipal de cooperación.

Por su parte, este sábado se celebrará la Feria del Comercio Justo y la Economía Social, desde las 17.00 horas hasta las 20.30 horas, en la plaza Huerto de los Corderos.

Solidaridad

Sales ha subrayado que "treinta años no son pocos" y ha reivindicado la importancia de «explicar, documentar y reconocer» el trabajo realizado por Castellón en materia de cooperación internacional. En este sentido, ha señalado que la exposición recoge "la historia de una política municipal que ha trascendido gobiernos y colores políticos, porque la solidaridad con quienes más lo necesitan no tiene ideología, tiene responsabilidad".

El edil ha recordado que, en 2025, el negociado de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Castellón movilizó 342.752 euros destinados a cooperación internacional, educación para el desarrollo y ayuda humanitaria.

En total, se financiaron 21 proyectos, de los cuales once corresponden a la convocatoria bienal 2025-2026, con actuaciones en África Subsahariana, América del Sur, Centroamérica y Oriente Próximo, centradas especialmente en agua y saneamiento, soberanía alimentaria y salud.

«Estas cifras no son una abstracción administrativa: detrás hay pozos de agua, cosechas, atención médica y la dignidad recuperada de familias enteras», ha afirmado Sales, quien ha destacado que la población beneficiaria directa superó las 258.000 personas, de las cuales más de 143.000 eran mujeres.

Venta de productos

La feria de comercio justo contará con venta de productos de comercio justo, estands informativos, talleres y juegos infantiles, degustaciones, exposiciones y una batucada. «Será una jornada de fiesta, pero con contenido, porque consumir de manera responsable es también una manera de cooperar desde casa», ha señalado.

Por su parte, la coordinadora de ONGD, Iraka Vargas, ha destacado: "Estos productos, como se ha señalado anteriormente, proceden de productoras y productores de Asia, América Latina y África. Con ellos, buscamos fortalecer alianzas entre instituciones, tejido empresarial, movimientos sociales y administraciones públicas. Asimismo, valoramos muy especialmente el compromiso del Ayuntamiento de Castelló con el trabajo que se viene consolidando en esta ciudad como referente del comercio justo".

En cuanto a Isabel Ríos, de Intermón Oxfam, ha señalado: "Muchas veces pensamos que el comercio justo es algo complicado o lejano, pero en realidad es muy sencillo. Se trata de que las productoras y los productores puedan vivir de manera digna y justa, en condiciones laborales adecuadas y con un impacto positivo en sus vidas".

Sales ha agradecido la labor de las ONGD, la Coordinadora Valenciana, la Universitat Jaume I, las entidades sociales y el personal del Negociado de Cooperación, y ha reafirmado el compromiso municipal de seguir avanzando en esta línea. "Castelló lleva treinta años demostrando que un ayuntamiento puede tener vocación global sin perder la raíz local, y tenemos el compromiso de continuar en ese camino", ha concluido.