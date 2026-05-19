Castelló refuerza su verde urbano con la plantación de 347 nuevos árboles este verano

Castelló amplía su apuesta por una ciudad más verde con la plantación de 347 nuevos árboles entre los meses de mayo y junio. Así lo ha confirmado este martes el edil de Medio Ambiente, Gonzalo Romero, que ha señalado que esta actuación completará el proyecto municipal de renaturalización de la ciudad desde noviembre de 2023 hasta la actualidad, que ha supuesto la instalación de 2.145 nuevos ejemplares entre reposiciones y nuevas plantaciones.

Estos cerca de 350 árboles serán replantaciones que se repartirán entre los distintos sectores de la capital de la Plana. Romero ha señalado que 73 se instalarán en la zona este, 64 estarán en el oeste, 66 en el distrito norte, otros 83 en el sur, 39 en el Grau y 22 se pondrán en el centro.

Más de 2.000 ejemplares

Esto pone fin a una actuación que, en menos de tres años, ha permitido plantar 2.145 árboles en Castelló, entre reposición y nuevas plantaciones. Por fases, entre noviembre de 2023 y junio de 2024, en las calles de Castelló se repusieron 364 árboles, mientras que entre noviembre de 2024 y junio del pasado año la cifra ascendió a 436. La tercera tanda, que se plantó entre noviembre de 2025 y principios de este año, sumó 314 árboles.

Por distritos, en este periodo, se han replantado 250 ejemplares en la zona este, 239 en la parte oeste, 282 en el norte, otros 287 en el sur, en el Grau han sido 147 y 256 en el centro.

Por su parte, Romero ha destacado, entre las nuevas plantaciones, los 436 nuevos árboles de la zona de bajas emisiones, con 102 ejemplares en el distrito este y 334 en el centro.

El edil también ha puesto en valor la actuación en el cauce del Riu Sec, donde se han plantado 212 árboles en el bulevar que conecta el entorno con la rotonda de la avenida de l’Alcora. Estas iniciativas se han completado con 11 árboles en la plaza Cayo Gironés, en el barrio de San Agustín y San Marcos, mientras que en el entorno del aparcamiento de Crémor se han plantado 25 ejemplares.

Romero ha señalado que esta última actuación responde, según el Ayuntamiento, a la voluntad de dignificar, mejorar y dinamizar esta zona de la ciudad. Por distritos, el balance global asciende a 352 árboles en el este, 476 en el oeste, 293 en el norte, 287 en el sur, 147 en el Grau y 590 en el centro.

Apuesta por la sostenibilidad

Romero ha enmarcado estas actuaciones dentro de la iniciativa del Ayuntamiento por una apuesta por la sostenibilidad, la mejora paisajística y la creación de espacios urbanos más cuidados.

Aparte, los técnicos municipales han explicado que, dentro de las especies plantadas, «se apuesta por árboles adaptados al clima de Castelló y, siempre que sea posible, por especies autóctonas. Entre ellas se encuentra la encina valenciana». El objetivo es que los ejemplares puedan desarrollarse correctamente en el entorno urbano y ofrecer beneficios ambientales, especialmente sombra y mejora de la calidad del aire.