Compromís llevará al pleno una declaración para forzar al Ayuntamiento de Castelló a apoyar la huelga educativa

El portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Castelló, Ignasi Garcia, ha criticado el “silencio injustificable” del gobierno de Begoña Carrasco ante las movilizaciones del profesorado y de la comunidad educativa en defensa de la educación pública.

Garcia ha señalado que “las calles de Castelló vuelven a llenarse de docentes, familias y estudiantes que reclaman mejores condiciones para la educación pública, y una vez más el gobierno municipal del Partido Popular continúa sin decir nada”. En este sentido, ha denunciado que “la alcaldesa antepone los intereses de su partido a lo que debería ser la defensa clara y contundente de la educación pública en nuestra ciudad”.

Forzar un posicionamiento

Ante esta situación, Compromís ha anunciado que llevará al próximo pleno municipal una declaración institucional con el objetivo de forzar un posicionamiento del Ayuntamiento. “Presentaremos una declaración institucional para que el Ayuntamiento de Castelló apoye la huelga educativa y se sitúe al lado de la comunidad educativa. Carrasco no puede seguir escondiéndose”, ha afirmado.

El portavoz valencianista ha recordado que no se trata de un hecho puntual, sino de una actitud reiterada del gobierno local. “Ya denunciamos el pasado 12 de mayo el silencio del Partido Popular, pero la situación continúa igual. Hemos visto movilizaciones, protestas de familias y docentes, y la alcaldesa sigue sin dar ninguna respuesta”, ha explicado.

Garcia también ha puesto ejemplos concretos de esta falta de defensa de la educación pública: “Carrasco no dijo nada cuando se desmanteló la Escuela Oficial de Idiomas Virtual en Castelló, tampoco ha defendido la Formación Profesional pública mientras se hacía fotos con centros privados, y ha ignorado las movilizaciones que han obligado a la Conselleria a rectificar en varias ocasiones”.

"Justas y necesarias"

Desde Compromís consideran que las reivindicaciones del profesorado son “justas y necesarias” y responden a una situación de deterioro progresivo del sistema educativo. “Hablamos de plantillas tensionadas, de ratios que vuelven a subir y de profesionales que ven cómo sus condiciones empeoran mientras aumenta la presión en las aulas”, ha indicado.

En este sentido, Garcia ha querido reivindicar la gestión educativa de los gobiernos progresistas anteriores, destacando que “durante las legislaturas en las que Compromís tuvo responsabilidades de gobierno, con Marzà como conseller de Educación y después Raquel Tamarit, se incrementó el profesorado más de un 28%, se incorporaron más de 14.000 docentes y se estabilizaron más de 22.000 puestos de trabajo”. Además, ha añadido que “también se redujeron ratios, se amplió la oferta de Formación Profesional y se impulsaron medidas como Xarxa Llibres o el aumento de las becas de comedor”.

“Nosotros apostamos por reforzar el sistema educativo público, por negociar con la comunidad educativa y por mejorar las condiciones tanto del profesorado como del personal que trabaja en el ámbito educativo. El PP está haciendo justo lo contrario: recortar, confrontar y desentenderse”, ha lamentado.

Finalmente, el portavoz de Compromís ha insistido en que la defensa de la educación pública debe ser una prioridad institucional: “No estamos hablando solo del profesorado, estamos hablando del futuro de toda una generación. Castelló necesita un gobierno que esté al lado de su gente, no callado ante los problemas”.