CSIF denuncia la "insostenible" situación del centro de salud Palleter de Castelló por las obras

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado la situación “insostenible” que están sufriendo tanto los profesionales sanitarios como los pacientes del centro de salud Palleter de Castelló debido a la falta de planificación adecuada en las obras de remodelación que se están llevando a cabo en el centro desde octubre de 2025.

El sindicato explica que, aunque las obras comenzaron hace meses, es durante estas últimas semanas cuando los trabajos están afectando de forma más grave a la actividad asistencial, ya que las actuaciones se están desarrollando en la zona central del edificio, donde se ubican las consultas médicas y los espacios de atención al público, coincidiendo plenamente con el normal funcionamiento del centro sanitario.

Una imagen del estado en el que se encuentra el mostrado de administración del centro. / Mediterráneo

Desde CSIF alertan de que médicos, personal sanitario, administrativos y usuarios están soportando diariamente elevados niveles de ruido, polvo en suspensión, suciedad y molestias constantes incompatibles con una atención sanitaria digna y segura que, sin embargo, los profesionales están prestando en el centro.

“Se está atendiendo a pacientes en mostradores mientras a escasos metros se realizan cortes con radial y trabajos de obra pesada”, denuncian desde el sindicato. En ese sentido, han recalcado que esta situación “es absolutamente impropia de un centro sanitario y está generando problemas tanto para los trabajadores como para los usuarios”.

Molestias físicas

El sindicato ha señalado que varios profesionales han trasladado molestias físicas derivadas de las condiciones ambientales, como picor de ojos, irritaciones cutáneas y malestar general por la exposición continuada al polvo y a las partículas en suspensión.

Los trabajos en Palleter están causando problemas a la actividad asistencial. / Mediterráneo

Además, CSIF ha denunciado que este lunes una auxiliar administrativa sufrió una caída tras resbalar por el polvo acumulado en el suelo, un incidente que evidencia los riesgos laborales existentes actualmente en el centro.

La central sindical ha criticado especialmente que no se haya separado adecuadamente la zona de obras del área asistencial. “Las únicas medidas adoptadas han sido la colocación de algunas lonas en determinados puntos, claramente insuficientes para contener el polvo, el ruido y la suciedad que invaden diariamente las consultas y zonas comunes”, han lamentado.

Asimismo, el sindicato considera totalmente insuficiente el refuerzo de limpieza habilitado por la administración. Inicialmente, la única medida adoptada fue solicitar a las dos limpiadoras del turno de mañana que adelantaran una hora su entrada.

Posteriormente, y ante la evidencia del problema, se incorporó una tercera limpiadora por las mañanas, aunque CSIF insiste en que “el nivel de suciedad y polvo sigue siendo excesivo y absolutamente incompatible con la actividad sanitaria”.

Actividad asistencial

Desde la central sindical han subrayado además que la actividad asistencial no se ha suspendido pese a las deficientes condiciones debido a la elevada presión existente en Atención Primaria en Castelló, donde actualmente se registran importantes demoras y largas listas de espera.

Una imagen más del estado actual del centro de salud. / Mediterráneo

“No puede pretenderse mantener la actividad ordinaria de un centro de salud mientras se ejecutan obras de esta magnitud sin una planificación seria que garantice unas condiciones mínimas de seguridad, salubridad y dignidad”, han remarcado desde CSIF.

Por todo ello, el sindicato ha exigido a la Conselleria de Sanidad y al Departamento de Salud de Castellón que adopten de manera inmediata medidas efectivas para aislar correctamente las zonas de obra, reforzar de forma real los servicios de limpieza y garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de los pacientes ante unas condiciones que consideran “inadmisibles” en un centro sanitario público.