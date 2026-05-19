El ejemplo de Claudia y Lucía en Castelló con dos erizos bebé: Qué debes hacer si te encuentras un animal silvestre en apuros

Claudia, de nueve años, y Lucía, de seis, han protagonizado en Castelló una de esas historias pequeñas que explican grandes valores. Las dos niñas encontraron este domingo por la noche a dos crías de erizo en una parcela familiar situada por la zona del Aeroclub. Los animales en cuestión, eran muy pequeños y se encontraban en una situación de vulnerabilidad.

Su primera reacción fue la de cualquier niña que se topa con un animal indefenso: protegerlo. Pero lo que vino después fue una muestra de madurez poco habitual a su edad. Tras esperar durante horas por si aparecía la madre, la familia decidió llevar a los erizos al veterinario. Allí les indicaron cómo actuar. “Tenemos una parcela en el Grau y mientras estábamos limpiando las niñas vieron un erizo muy pequeñito y luego otro”, cuenta Bea, la madre de Claudia y Lucía. La familia esperó hasta la noche por si la madre regresaba, pero finalmente optó por buscar ayuda profesional. “En el veterinario nos atendieron muy bien, nos dieron medicación y nos indicaron que nos pusiéramos en contacto con la Policía Local de Castelló”, relata.

Durante esa noche, las dos niñas estuvieron pendientes de los animales. Querían quedárselos, como es comprensible, pero entendieron que lo mejor para ellos no era convertirlos en mascotas, sino entregarlos a quienes podían garantizar su recuperación. “Las niñas se los querían quedar porque les veían muy 'monos', pero fueron muy maduras cuando les explicamos que no son animales domésticos y que si les querían ayudar tenían que entregarlos”, explica su madre. “Les estuvieron cuidando toda la noche y el lunes ya los llevamos”.

Actuación de la UPROMA

Los erizos fueron atendidos por la unidad UPROMA de la Policía Local de Castelló, especializada en medio ambiente y bienestar animal. Según explica la agente que recibió a los animales, Maite Moliner, las niñas llegaron con dos crías huérfanas “muy expuestas”. La prioridad fue mantenerlas con vida hasta su traslado al centro de recuperación de fauna Forn del Vidre, que se hará cargo de sus cuidados.

Imagen de las crías de erizo rescatadas. / Mediterráneo

“Tenemos lo básico para mantener con vida a los animales que nos llegan, desde leche y comida especial hasta lámpara de calor”, señala Maite, agente de la UPROMA. La unidad ha ido ampliando material y experiencia para atender situaciones de este tipo, que no son aisladas. A sus dependencias han llegado desde buitres hasta serpientes, tejones, cabras, corderos, ponis, ardillas o aves insectívoras como golondrinas y vencejos.

Estas últimas, explica la agente, son especialmente frecuentes en esta época del año en el territorio, y pueden llegar a recibir varias al día por impactos contra coches o edificios. Por eso, desde la unidad recuerdan la importancia de actuar con prudencia cuando se encuentra un animal silvestre en apuros. La recomendación es no manipularlo más de lo necesario, resguardarlo y contactar con la Policía Local o con especialistas.

Noticias relacionadas

La actuación de Claudia y Lucía ha sido agradecida públicamente por la Policía Local de Castelló, que ha destacado su sensibilidad, responsabilidad y colaboración en la protección de la fauna. Su gesto demuestra que cuidar del entorno empieza muchas veces con una decisión sencilla: no mirar hacia otro lado.